Invitados inesperados y ausencias sonadas en el último bautizo de los Alba

Día especial para Carlos Fitz-James Stuart Solís y Belén Corsini. El matrimonio ha celebrado este viernes el bautizo de su hijo, el pequeño Carlos, que nació el pasado 4 de marzo y es el tercer nieto del Duque de Alba. Una celebración que vuelve a reunir a la familia tras las últimas polémicas que han salido a la luz.

Primero ha habido una misa en la Parroquia de San Marcos a la que han asistido los familiares más cercanos y, tras ella, se celebrará una fiesta en el Palacio de Liria, una de las propiedades más emblemáticas de la casa Alba.

En las inmediaciones de la iglesia hemos podido ver a gran parte de la familia Alba y seres queridos: Eugenia Martínez de Irujo con Narcís Rebollo; Fernando Martínez de Irujo; Alfonso Martínez de Irujo; el Duque de Alba que llegaba acompañando a su hijo Carlos y su nuera, Belén Corsini; Inés Domeqc; Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo o Matilde Solís entre otros.

La gran ausencia de esta celebración ha sido Cayetano Martínez de Irujo, que ha tenido recientemente algunos enfrentamientos con sus hermanos, sobre todo con Eugenia, aunque hace unas semanas le pudimos ver con su hermano Fernando.

Además, Cayetana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, también se ha perdido la misa, pero sí que asistirá a la fiesta en Liria. Así nos lo ha confesado ella misma en la corrida de toros que ha tenido lugar en la plaza de toros de Las Ventas.

Buena relación con Alfonso Díez

Aunque durante los primeros años su relación con la Duquesa de Alba no fue bien vista por la mayoría de los hijos de esta, con el paso del tiempo se ganó el cariño y la confianza de estos demostrando todo el amor que sentía por ella y el bien que le hacía estando a su lado. Con el fallecimiento de la recordada Cayetana, Alfonso Díez ha sabido mantener la relación con todos ellos.

Este viernes, Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini bautizaban a su hijo Carlos y contaban con la presencia de toda la casa Alba. Un día de lo más especial en el que se acordaron de la Duquesa de Alba por lo que le gustaba a ella celebrar la vida y las reuniones familiares.

Por supuesto, Alfonso no faltó. Estaba invitado y no dudó en acudir y reunirse con esta familia con la que tan buena relación tiene. Tampoco faltó a los bautizos de las dos hijas de Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, por lo que nada hacía pensar que en este no estuviese invitado.

Demostrando esa vinculación, el viudo de la Duquesa de Alba respondía a la prensa que "siempre" está con la familia de esta y afirmaba con un rotundo "sí" que es un día especial para todos y que el pequeño Carlos es "buenísimo".

