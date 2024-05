Abogados de Trump intentan bloquear la película iraní ‘The Apprentice’ sobre sus inicios

Los abogados del expresidente Donald Trump (2017-2021) enviaron una petición legal a los realizadores del filme ‘The Apprentice’ ('El Aprendiz'), del director iraní Ali Abbasi, en un esfuerzo por bloquear el estreno en Estados Unidos de la cinta a la que acusan de interferencia electoral y difamación, informaron este viernes medios estadounidenses.



El filme, estrenado esta semana en el Festival de Cannes, retrata los inicios del magnate en el sector inmobiliario de Nueva York en los años 70 y 80.



En una carta de cese y desistimiento (una figura legal en la que se solicita que se detenga una supuesta mala conducta), los abogados del exmandatario dijeron que aunque la película se presenta como una biografía objetiva de Trump, “nada podría estar más lejos de la verdad”.



En el documento legal, citado por el Washington Post, el abogado David A. Warrington advirtió que la cinta “es una mezcla de mentiras que difama repetidamente al expresidente Trump y constituye una interferencia extranjera directa en las elecciones de Estados Unidos".



La carta, de tres páginas, fue enviada el pasado miércoles a los productores y a Abbasi, que en la presentación de la cinta dijo que Trump "debería verla antes de empezar a denunciarnos".



"Quería alejarme un poco del Trump de hoy porque si miras su evolución es una persona diferente", dijo en rueda de prensa el director, que está convencido de que la película no tiene porqué necesariamente disgustarle al expresidente. "Creo que le va a sorprender".



Pero Warrington arremetió hasta contra Sebastian Stan, que encarna a Trump, y Jeremy Strong, que interpreta al abogado Roy Cohn, una figura esencial en el ascenso de Trump y amigo de los más poderosos.



También acusa al guionista Gabriel Sherman, periodista político de Vanity Fair, de tener el “síndrome de transtorno de Trump” por sus propios ataques al presidente.



El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, ya había advertido de las acciones legales contra la película calificándola de "pura difamación maliciosa".



"Esta basura es pura ficción que sensacionaliza mentiras que han sido desacreditadas durante mucho tiempo", agregó el portavoz.



Por su parte, Abbasi, conocido por películas como 'Holy Spider' (2022) o 'Border' (2018), asegura que 'The Apprentice' no es sobre Donald Trump y bromeó sobre la fecha para el estreno, que podría ser el próximo 15 de septiembre, coincidiendo con el segundo debate electoral entre Joe Biden y Trump.

