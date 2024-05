Almería y Cádiz se despiden juntos de LaLiga EA Sports

Almería y Cádiz juegan este sábado en el Power Horse Stadium un duelo intrascedente de la última jornada entre dos equipos que, junto con el Granada, ya están descendidos a Segunda División y que los locales afrontan con el único objetivo de lograr la primera victoria liguera en casa desde mayo de 2023 ante el Mallorca.



Los rojiblancos, además, aspiran a ganar para, si el Granada pierde esta noche ante el Girona, poder abandonar la última posición, en la que ha figurado durante 35 jornadas consecutivas por los muchos errores que han penalizado a los almerienses.



El técnico del Almería, Pepe Mel, vuelve a quedarse sin Marcos Peña, el joven jugador del filial que ha sido pieza importante en su etapa al frente de la plantilla, pero necesario para que el filial pelee por el ascenso a Segunda RFEF.



Sí es novedad la vuelta de Paco Sanz, que también pertenece al filial y que se une al grupo del primer equipo ante la lesión de César Montes. El central mexicano ha recaído tras la dolencia sufrida en el partido frente al Barcelona y no aparece en la convocatoria, como tampoco el centrocampista ghanés Iddrisu Baba, que fue operado recientemente de apendicitis.



Por ello, Édgar González aparecerá en el centro del campo, mientras que en defensa estará el central serbio Alexandar Radovanovic, que formaría pareja con Chumi; y vuelve el extremo belga Largie Ramazani, que ha estado sancionado durante cinco partidos.



Por su parte, el Cádiz se despide de Primera División después de cuatro años y el último encuentro de la temporada coincidirá con la efeméride de su partido 600 en la máxima categoría.



El primer envite disputado por los cadistas en Primera fue en la temporada 1977-78, la de su debut en la categoría de oro. Un 9 de septiembre de 1977, el Cádiz recibió en la primera jornada de Liga al Rayo Vallecano, al que superó por 2-1 en el antiguo estadio Ramón de Carranza.



El equipo gaditano estaba entrenado por Enrique Mateos, que en su etapa de futbolista había jugado en el Real Madrid, Sevilla y Betis, entre otros clubes.



Los gaditanos piensan ya en la próxima temporada y el técnico argentino Mauricio Pellegrino cumple contrato y afrontará su último partido al frente de los gaditanos, un choque en el que causarán baja los sancionados Víctor Chust y Chris Ramos, además de los lesionados habituales.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Alineaciones probables:



Almería: Maximiano; Pubill, Chumi, Radovanovic, Langa; Édgar, Robertone; Baptistao, Viera, Embarba, Lozano.



Cádiz: David Gil; Zaldúa, Fali, Momo, Pires; Escalante, Álex Fernández, Alejo, Ocampo; Guardiola, Roger.



Árbiro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear).



Estadio: Power Horse Stadium.



Hora: 18.30.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Puestos: Almería (20º 18 puntos) Cádiz (19º 33 puntos)



La clave: No cometer errores defensivos, que ha sido la tónica de la temporada y que ha sido lo que ha hecho que el equipo rojiblanco no consiga ganar ni un partido en casa.



El dato: El Almería sólo ha ganado una vez al Cádiz en casa. Fue en la temporada 2006/07, en el que al Almería se le pitó un penalti 6 metros fuera del área.



El entorno: Es el último partido de un campeonato aciago que puede hacer que el número de espectadores sea el que ha venido siendo en los últimos partidos, salvo el del partido frente al Barcelona, unos 10.000.

