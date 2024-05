Antonio Maíllo reclama al PSOE dejar la "unilateralidad" y más consenso con Sumar

El nuevo líder de IU, Antonio Maíllo, ha instado al PSOE a desplegar métodos de "protección y acuerdos previos" con Sumar a la hora de tramitar leyes y asumir que debe evitar las consecuencias de su "unilateralidad", como revela la retirada de la Ley del Suelo por falta de apoyos.

En declaraciones a 'Radiocable', recogidas por Europa Press, ha desgranado que se deben "normalizar" las diferencias entre los socios de coalición cuando no se producen procesos de negociación para forjar acuerdos políticos, dado que esto es consustancial a la política.

"La situación ideal sería que en el marco de las fuerzas políticas que forman parte del Gobierno, en una primera instancia el PSOE y Sumar, haya un método de protección, de colaboración y acuerdos previos al trámite de leyes", ha insistido.

Maíllo ha subrayado también que en otro nivel se debe asumir la necesidad de disponer de un nivel de "complementaridad y de colaboración" con los aliados parlamentarios que apoyaron la investidura.

Esa estrategia, tanto a nivel de Gobierno como en el Congreso, es la "base" sobre la que hay que se debe "construir la iniciativa legislativa".

"Cuando no se produce (...) Pues se tiene riesgo de lo que ha pasado, de que si alguien presenta unilateralmente una ley y no se comparte, pues evidentemente no te sientes comprometido a apoyarla. Yo creo que hay que normalizar esta dinámica", ha insistido.

Por tanto, insta al PSOE a propiciar el consenso con Sumar antes de llevar las leyes al parlamento o aprobar reales decretos en el Gobierno, pues ese precisamente es el mandato ciudadano que emanó de las pasadas elecciones generales del 23J.

MÁS SENTIDO COMÚN Y "MENOS POSTUREO"

En su caso, ha relatado, es partidario de "empujar" hacia el acuerdo y aplicar "sentido común" en la coalición para "no estresar más a la gente" que representan ambas formaciones, sobre todo por un ejercicio de "responsabilidad política".

"Nuestras responsabilidades es una nueva etapa de cierto sentido común y sensata, de menos postureo y figurinismo y más trabajo discreto y construcción de síntesis que enorgullezca a los sectores que apoyan el Gobierno", ha zanjado.

