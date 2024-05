Javier Aguirre no seguirá como entrenador del Mallorca

El entrenador mexicano Javier Aguirre no seguirá al frente de la dirección técnica del Mallorca, ha confirmado el club balear este miércoles en un comunicado en el que "agradece su enorme trabajo y profesionalidad" durante su etapa como técnico bermellón.



El club balear ensalza en la nota el trabajo realizado por Aguirre desde su llegada al banquillo en marzo de 2022, pero no revela la identidad del entrenador que le sustituirá la próxima campaña.



Para desarrollar esas funciones ha sonado con insistencia el nombre de Jagoba Arrasate, hasta ahora preparador del Atlético Osasuna.



"Aguirre ha conseguido, entre otras cosas, que el equipo vaya a enlazar su cuarta temporada consecutiva en Primera -la segunda racha más longeva de su historia-, una novena posición en el curso 2022/20233 y la presencia del Mallorca, 21 años después, en una final de Copa del Rey, lo cual permite jugar la próxima Supercopa de España", añade la nota de la entidad mallorquinista.



El Mallorca recuerda que el técnico de Ciudad de México "llegó en marzo de 2022 a la isla en una situación deportiva complicada y logró el objetivo de la salvación en la última jornada".



Añade que en su siguiente temporada consiguió la permanencia a falta de cuatro partidos para el cierre de LaLiga y posicionó al conjunto mallorquín en la novena plaza.



También destaca que en la segunda campaña completa al frente del Mallorca, Aguirre "ha llevado al club a protagonizar una las mayores hazañas de su historia: la presencia, dos décadas más tarde, en una final de la Copa del Rey —la cuarta en toda su existencia".



"En Laliga EA Sports, el equipo ha vuelto a certificar una nueva permanencia. Su paso por la isla deja recuerdos imborrables en la retina del mallorquinismo. Te estaremos siempre agradecidos, Javier", finaliza el comunicado de la entidad bermellona.



El Mallorca ha anunciado que despedirá a Javier Aguirre en un acto que se celebrará este jueves en el estadio Son Moix.



El adiós del "Vasco" se ha ido fraguando en las últimas semanas, a medida que los días pasaban y la directiva no fijaba una fecha para sentarse a negociar la renovación de su contrato.



El equipo sufrió esta temporada, pero en ninguna jornada estuvo en la zona de descenso, circunstancia que se repitió desde la llegada de Aguirre al banquillo bermellón.



Este año, los malos resultados de sus rivales directos en el fondo de la tabla ayudaron a los mallorquinistas a amarrar la permanencia tras 7 victorias, 16 empates y 14 derrotas.



El preparador mexicano dejó entrever que no seguiría en el Mallorca el pasado domingo en el estadio Son Moix tras el 2-2 ante el Almería, resultado que daba la permanencia matemática.



"Si sigo o no en el Mallorca no depende de mí. Siempre he dicho que con mi mujer somos muy felices en la isla. Me gusta lo que veo aquí y estoy contento. La gente es respetuosa, la prensa también lo es conmigo. Nunca he tenido problemas. Soy un hombre frontal y entiendo las cosas, me doy cuenta de lo que pasa, No me voy a quejar ni a llorar, soy un hombre de fútbol", declaró entonces Javier Aguirre.

