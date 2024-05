Vox culpa a Juanma Moreno de interferir en el pacto de gobierno en Sevilla

La posición de Vox en Sevilla ante la negociación del Presupuesto de Sevilla continúa intacta: no aceptarán quedarse fuera del Gobierno municipal. La portavoz municipal, Cristina Peláez, ha asegurado que esto se debe a que Vox no confía en el PP y ha culpado al presidente autonómico Juanma Moreno de que el pacto no haya salido adelante.

Peláez ha sostenido que Vox le concedió la presidencia de Andalucía “con los peores resultados del PP”a Juanma Moreno “a cambio de nada”, pero que no cumplió con el pacto de gobernabilidad, de ahí la desconfianza y el ahínco del partido en entrar en el Gobierno de la ciudad ante la minoría de José Luis Sanz.

Además, ha señalado que ha habido negociaciones que no han sido “conversaciones de paseo” y que ella misma ha estado reunida con el alcalde, José Luis Sanz, “en su despacho” y que le confirmó que habría acuerdo “sí o sí”, lo que contradice las declaraciones del alcalde de la pasada semana en las que descartó el pacto con Vox.

El presidente Juanma Moreno ha sido el principal foco de las críticas de Vox Sevilla, que lo ha acusado de “egoísta” con la ciudad y de interferir en las negociaciones para alcanzar un pacto, ante lo que José Luis Sanz se ha “plegado”, han señalado. Consideran además que la ausencia de un gobierno estable en la ciudad sólo beneficia a Moreno, que “antepone su trayectoria política personal dentro de su partido” a los intereses de Sevilla.

Problemas en el barrio de la Macarena

La portavoz ha realizado estas declaraciones en el barrio de La Macarena tras reunirse con los vecinos, que asegura están “desesperados” ante el abandono y la “inacción” del actual Gobierno municipal y el anterior. La situación, ha dicho, se ha “cronificado” y ha exigido al PP que ponga en marcha un plan de choque en la zona.

Peláez no ha dudado en señalar a la inmigración “ilegal” proveniente de las Islas Canarias como una de las principales causas de los problemas que acontecen en La Macarena, apuntando que numerosos padres de familia “no permiten” a sus hijos salir a la calle ante el peligro de “sufrir apuñalamientos”, aunque no ha ofrecido ningún dato concreto de este incremento de incidencias ni de sus causas.

