El PSOE informa al Ayuntamiento de Arahal de expulsión de sus ediles por moción de censura

El PSOE de Sevilla ha comunicado al Ayuntamiento de Arahal la expulsión de los seis concejales socialistas que suscriben la moción de censura contra la alcaldesa de la ciudad, Ana Barrios (Con Andalucía), para que pasen a ser ediles no adscritos y se proceda a la disolución del grupo municipal.

El pasado 8 de mayo, el PSOE y el PP registraron una moción de censura en el Ayuntamiento de Arahal contra la alcaldesa Ana Barrios, que gobierna con mayoría simple desde las pasadas elecciones municipales, y que, de prosperar, le daría la Alcaldía este miércoles al todavía portavoz del PSOE, Francisco Brenes.



Previsiblemente, la moción saldría adelante gracias a los seis concejales socialistas y a los tres del PP, que sumarían uno más de los ocho con los que cuenta Con Andalucía.



En un comunicado, la dirección provincial socialista ha anunciado que ha enviado un escrito a la Secretaria del Ayuntamiento de Arahal, de 20.000 habitantes, para que los seis concejales dejen de integrar el grupo socialista, pasen a ser concejales no adscritos y que se proceda a la disolución del grupo municipal socialista.



En concreto, la dirección provincial socialista ha trasladado a la Secretaría del consistorio que Francisco Brenes, Marina Ponce, Jorge Montero, Ana Muñoz, Juan Manuel Morilla y Marina Escobar han sido expulsados del PSOE el 17 de mayo en virtud de la aplicación de los Estatutos Federales, dado que el partido no autoriza dicha moción de censura.



Según explica el PSOE, estos seis concejales carecen, por tanto, de la "capacidad de representación socialista" ante la corporación por lo que el PSOE de Sevilla solicita al Ayuntamiento de Arahal que, en aplicación de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, dejen de integrar el grupo municipal socialista, que este grupo municipal socialista quede disuelto y que los seis ediles pasen a ostentar la condición de concejales no adscritos.



El pasado 11 de mayo, la asamblea de militantes del PSOE de Arahal aprobó una declaración de apoyo a Francisco Brenes, quien fue amenazado por la dirección provincial con darle de baja como afiliado si sacaba adelante la moción de censura, según informó la dirección local del partido.



El PSOE de Arahal informó de que la asamblea de afiliados mostró su "inquebrantable e incondicional" apoyo al secretario general de la agrupación, portavoz municipal y candidato a la Alcaldía en esta moción de censura y respaldaba además al resto de los ediles del PSOE, todos ellos desautorizados por la dirección provincial del partido.



Los socialistas justifican la moción de censura en la necesidad de dar una respuesta a las "necesidades acuciantes y de verdadero interés" para la ciudadanía, como son la vivienda y el desarrollo económico y social de un pueblo "anquilosado, impedido, paralizado desde el inicio de los gobiernos de IU".

