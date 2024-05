Mejora el estado del primer ministro eslovaco Robert Fico tras graves heridas de bala

El estado de salud del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha mejorado en las últimas horas, si bien aún no está en condiciones de ser trasladado, informó este lunes el hospital de Banska Bystrica donde fue operado de urgencia el pasado miércoles tras ser tiroteado por un hombre de 71 años.



El jefe de Gobierno, un influyente populista de izquierdas de 59 años, permanece "estabilizado" en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la citada clínica.



"El estado del paciente está estabilizado. Clínicamente mejora, se comunica y los parámetros inflamatorios disminuyen lentamente", anunció en las redes sociales el hospital universitario F.D.Roosevelt de Banská Bystrica, en el centro del país.



A pesar de esas mejoras y de hallarse fuera de peligro, el político se mantendrá ingresado aquí, y de momento no será trasladado a la capital, Bratislava, como se había especulado.



"El primer ministro permanece bajo nuestro cuidado", indicó la institución sanitaria, donde el paciente fue operado dos veces, inmediatamente después de ser ingresado con serios daños en la cavidad abdominal tras sufrir el impacto de cuatro balas, y, por segunda vez, el viernes, para extraer tejido necrótico.



Juraj Cintula, de 71 años, atacó a Fico cuando éste abandonaba el pasado miércoles un Consejo de Ministros en la localidad de Handlová, a 60 kilómetros de Banská Bystrica, y se disponía a saludar a un grupo de ciudadanos que lo aguardaba detrás de una valla y entre los que se encontraba el agresor.



El hombre, que está en prisión preventiva y ha admitido su culpabilidad, está acusado de intento de asesinato con premeditación, lo que podrá acarrearle una pena de entre 25 años y cadena perpetua.



Al ser detenido, declaró estar en desacuerdo con las políticas del actual Gobierno, una coalición de izquierdistas y ultranacionalistas.



En base a esa declaración el Gobierno afirma que el crimen tuvo una motivación política.



El hecho de que poco después del atentado el perfil de Cintula en Facebook haya sido borrado por desconocidos llevó a las autoridades de revisar su versión inicial de que el agresor actuó en solitario.



Ahora no descartan que fuera parte de un entramado, lo que ha llevado a extremar las medidas de seguridad y protección de miembros del gobierno, políticos de la coalición y oposición y periodistas, varios de los cuales han recibido amenazas de muerte.



Cintula participó en algunas de las multitudinarias manifestaciones que se han sucedido en los últimos días y semanas contra diversas controvertidas medidas de la coalición en el poder.



Entre ellas destaca la abolición de la Fiscalía Especial anticorrupción, encargada de casos que afectaban a correligionarios de Fico y oligarcas afines, y una ley para desmantelar el ente público de radiotelevisión eslovaca y sustituirlo por un nuevo ente controlado por el Gobierno.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es