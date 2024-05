Huétor Tájar declara 3 días de luto por el asesinato de dos menores

El Ayuntamiento de Huétor Tájar (Granada) va a decretar este lunes tres días de luto oficial por el asesinato de dos niños a manos de su abuelo, una muestra del pesar de un municipio que sigue consternado.



Junto a la calle acordonada en la que han sucedido los hechos se han concentrado desde primera hora de esta mañana familiares y allegados de las víctimas que, entre lágrimas y tensión, han mostrado consternación e incredulidad.



El silencio y las lágrimas se han sumado a los corrillos en los que los vecinos han asegurado que Antonio, el hombre de 72 años que se atrincheró anoche con sus nietos y ha acabado con la vida de los dos menores, de 10 y 12 años, "los quería mucho y no sería capaz de hacerles nada".



Vecinos del barrio han relatado también que de madrugada se escucharon algunas detonaciones, aunque pudieron haberse confundido con fuegos artificiales.



El padre de los dos fallecidos y su suegro vivían en el mismo inmueble aunque en diferentes plantas y, según algunos vecinos, no quería que nietos y abuelo compartieran mucho tiempo.



Ha sido en esa vivienda, después de que ambos mantuvieran una fuerte discusión, en la que se atrincheró la noche de ayer domingo con sus dos nietos hasta que esta mañana agentes de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil decidieran irrumpir en la casa tras haber estado negociando con él esta madrugada a través de un mediador.



En declaraciones a EFE, los vecinos han explicado que el hombre se dedicó siempre a repartir arena para obras y que no fue nunca cazador -el hombre portaba una escopeta de caza durante el atrincheramiento, la misma con la que se suicidó, para la que tenía licencia, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández-.



Los vecinos también han añadido que el hombre sufría problemas de salud mental desde que murieron su mujer y su hija pero no recibió apoyo ni ayuda ni profesional ni de familiares.



La esposa y la hija del presunto homicida fallecieron el pasado mes de marzo en un accidente de tráfico en Loja (Granada), un municipio próximo a Huétor Tájar, como consecuencia de la colisión contra un muro del coche que ocupaban, que era conducido por el hombre atrincherado, quien al parecer tuvo un desmayo.



En el coche viajaban también sus nietos, que resultaron heridos. La abuela de ambos murió el mismo día del accidente, el pasado 19 de marzo, y la madre cinco días después.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es