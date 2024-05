El Celta de Vigo gana al descendido Granada y certifica su permanencia

El Celta certificó su permanencia una temporada más en Primera División al ganar este domingo en el Nuevo Los Cármenes por 1-2 al Granada, que, ya descendido, sumó su cuarta derrota consecutiva.



Tras una primera mitad de dominio local, dos goles en apenas dos minutos en el segundo tiempo del noruego Jorgen Strand Larsen y del francés Jonathan Bamba fueron suficientes para que el Celta lograra su objetivo, pese a que hubo emoción en los últimos minutos tras el gol para los locales del uruguayo Bruno Méndez, con un penalti fallado por Antonio Puertas en el minuto 97.



El Granada, pese a no jugarse nada, salió al partido mucho más incisivo y metido que un equipo gallego que se mostró durante muchos minutos demasiado contemplativo.



Vicente Guaita evitó el gol local al poco de comenzar el choque con una gran parada a cabezazo del argentino Lucas Boyé, mientras que la segunda gran ocasión local del primer tiempo la firmo Sergio Ruiz a la media hora.



El Celta esperó a los cinco minutos previos al descanso para irse arriba y poner en apuros la meta rojiblanca, en primer lugar con una buena combinación entre Hugo Álvarez y Hugo de la Torre que hizo trabajar al meta rojiblanco.



Volvió a aparecer Marc Martínez con acierto ante Hugo Álvarez e Iago Aspas, mientras que a balón parado también rozaron los celestes el gol con un cabezazo fuera de Strand Larsen.



La segunda parte empezó igualada, pero con el Celta cada vez más entonado al ritmo que marcaba en el partido Fran Beltrán, que entró en el choque al inicio del segundo tiempo.



El Celta sólo necesitó apretar un poco al acelerador para sentenciar el partido con dos goles superada la hora de juego ante una zaga local, un día más, extremadamente blanda.



Strand Larsen marcó a placer el 0-1 a asistencia de Hugo Álvarez, mientras que apenas dos minutos después firmó el 0-2 Bamba tras pase del noruego.



Pese a que el partido parecía terminado, el uruguayo Bruno Méndez marcó el 1-2 en el minuto 86 tras un mal despeje de Guaita y, segundos después, el meta evitó el tanto del empate del también uruguayo Facundo Pellistri.



Los últimos minutos sirvieron para que el Nuevo Los Cármenes aplaudiera y homenajeara en su despedida a Antonio Puertas, un mito del granadinismo que deja el club tras diez temporadas.



Cuando parecía el partido acabado, en el minuto 97 Guaita cometió un penalti sobre el propio Antonio Puertas, que no pudo poner la guinda a su despedida al mandar el balón al larguero, no firmar el empate final y permitir el triunfo del Celta.



- Ficha técnica.



1 - Granada: Marc Martínez; Bruno Méndez (Ricard, m.89), Rubio, Torrente (Piatkowski, m.73), Carlos Neva; Hongla (Melendo, m.73), Sergio Ruiz, Gumbau; Rodelas (Gonzalo Villar, m.60), Pellistri (Antonio Puertas, m.89) y Lucas Boye



2 - Celta: Guaita; Manquillo, Starfelt (Domínguez, m.85), Jaison, Mingueza; Tapia (Fran Beltrán, m.46), Hugo Sotelo (Núñez, m.79), Luca de la Torre (Bamba, m.46), Hugo Álvarez; Iago Aspas y Strand Larsen (Douvikas, m.65).



GolES: 0-1, m.61: Strand Larsen. 0-2, m.63: Bamba. 1-2, m.86: Bruno Méndez.



Árbitro: Alberola Rojas (C. Castellanomanchego). Mostró cartulina amarilla al local Torrente (m.72).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 11.473 espectadores, según cifra oficial.

