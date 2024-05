El valencianismo se agolpa frente al Mestalla, que quiere dejar vacío para criticar a Lim

Miles de valencianistas se agolparon desde las 18 horas de este domingo (16.00 GMT) a las puertas de Mestalla, una hora antes del encuentro del Valencia ante el Girona, un partido que muchos de ellos no presenciarán en el estadio, sino fuera de él para rechazar la gestión deportiva y económica de Peter Lim.



’Os sacaremos de nuestro club’, ’Ni olvido, ni perdón’, mostrando las caras del director deportivo del Valencia, Miguel Ángel Corona, y del director corporativo, Javier Solís, o ’El sentimiento está fuera, el negocio se queda dentro’, fueron algunos de las decenas de pancartas que los aficionados del Valencia, organizados a través de Libertad VCF, mostraron en la previa del choque.



Con un Valencia sin nada en juego después de quedarse sin entrar a Europa por quinta temporada consecutiva por primera vez desde hace más de cuarenta años, el valencianismo ya llena la avenida de Suecia, justo enfrente de la entrada del palco VIP de Mestalla, para mostrar su descontento por la deriva deportiva y social de un club que ha pasado de clasificarse a Europa en 16 de las 17 temporadas previas a Lim a hacerlo en solo tres de las últimas diez.



Más de 1.500 días sin Europa, pasar del octavo puesto del ránking UEFA a la posición número 94 o la venta de sus mejores jugadores, son sólo algunas de las razones de la protesta de los miles de aficionados que ya pueblan los alrededores de Mestalla y que no accederán a ver el Valencia-Girona.



Esta acción no es nueva, pues ya ocurrió en el último partido de la campaña 2021-22, en la que el Valencia llegó a la última jornada de Liga ante el Celta sin jugarse nada y Libertad propició un vaciado de Mestalla que acabó con una imagen en la que se mostraba la avenida de Suecia -una de las calles que dan acceso a Mestalla- llena de gente, mientras que dentro el estadio valenciano estaba prácticamente vacío.



"Hoy, valencianista, nos sobran los motivos para llenar la Avenida de Suecia arropando nuestro escudo y sus 105 años de historia, y a ellos dejarlos solos en el palco. Por nuestra historia, para que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar del Valencia que merecen", explicó Libertad VCF en un comunicado este mismo domingo en la previa del partido.



Libertad VCF incidió en que "sobran los motivos" para no entrar a Mestalla: "El Meriton de aquí y el señor de Singapur nos han etiquetado de racistas, agresivos y malos valencianistas. Nos han engañado, mentido, silenciado y censurado. Se han reído de nuestra historia, de nuestras administraciones, de nuestras costumbres. Nos han intentado confrontar, nos han robado entradas, han regalado a nuestros jugadores, han destrozado nuestro escudo".



"Y tú, ¿dónde estabas el 19 de mayo de 2024? Seamos parte de la historia, seamos parte de la lucha y salvemos a nuestro club", reivindicó el colectivo opositor a la gestión de Peter Lim y organizador de esta concentración.

