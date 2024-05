El griego Sokratis anuncia que dejará el fútbol a la conclusión de esta temporada

El central internacional griego Sokratis Papastathopoulos, que fichó por el Betis el pasado octubre como agente libre hasta el final de la presente temporada, ha anunciado que la conclusión de su contrato con el club sevillano también coincidirá con el cierre de su carrera como futbolista profesional.



Sokratis, a través sus redes sociales, ha informado de que "para poner un final feliz" a su carrera en el fútbol "nada mejor" que su "trayectoria acabe como jugador del Betis y jugando en La Liga española".



"Tomé la decisión de aceptar la oferta para unirme a este equipo. Era una gran oportunidad, un cambio de país, de Liga, de casa. El Betis se convirtió en una familia para mí. Todo el mundo me recibió como si llevara años aquí. Me encantó la ciudad, este equipo... El Betis. Pero mi vida lejos de mi familia es lo que me fuerza a que este viaje llegue a su fin", relata el griego en su escrito.





Sokratis, que el próximo 9 de junio cumplirá 36 años, también agradece el trato recibido por "todo el mundo" que le ha "acompañado en este viaje", entre los que cita a sus compañeros, el cuerpo técnico y el entrenador, el chileno Manuel Pellegrino, del que destaca que "desde el primer día" le "hizo sentir que pertenecía a esta familia como si llevara años aquí", y también a la dirección del club por elegirle "para esta aventura de ayuda al equipo".



El defensa subrayó el apoyo de los aficionados del Betis "en las victorias y en las derrotas", y calificó como "dos partidos muy importantes", ante la Real Sociedad este domingo y la próximo semana en el campo del Real Madrid, los que les quedan "vistiendo esta camiseta" y que lo darán "todo para ganar".



El internacional heleno en noventa ocasiones y que militó las dos últimas campañas en el Olympiacos de su país, donde culminó una larga carrera iniciada en el Apollon Petalidiou y durante la que ha militado en grandes clubes europeos como el AEK de Atenas, el Arsenal inglés, el Milan italiano o el Borussia Dortmund alemán.



El fichaje del central se hizo para paliar la escasez en esa posición en la plantilla verdiblanca tras la venta a principio de la temporada del italiano Luiz Felipe Ramos al Al-Ittihad saudí y la grave lesión de Marc Bartra, de la que aún no se ha recuperado.

