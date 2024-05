Henry Méndez salta del escenario en Málaga para defender a una mujer en un concierto

El cantante dominicano Henry Méndez saltó del escenario durante un concierto en Cártama (Málaga) para defender a una mujer que supuestamente estaba siendo agredida por un hombre, unas imágenes que se han viralizado en las últimas horas en las redes sociales.



"Óyeme, escúchame colgao, hey tú, ¿cómo se te ocurre pegarle a una mujer, tú eres un sinvergüenza", afirmó el artista al ver cómo pegaban a una mujer en el público que asistía a su actuación este viernes con motivo de las fiestas de San Isidro Labrador.

Ayer en pleno concierto Henry Méndez bajó y le pegó a un chico que estaba agrediendo a una chica pic.twitter.com/8IfGaFNJr7 — ceciarmy (@ceciarmy) May 18, 2024





Tras saltar del escenario, el cantante del popular tema "El tiburón" subió la valla que lo separaba del público y se encaró con el hombre que, según sus palabras, estaba pegando a la mujer.

? Estación de Cártama, Málaga



El cantante dominicano Henry Méndez presencia la agresión de un hombre a una mujer durante su actuación y baja del escenario para darle jarabe de palo al desgraciado. Después de aplicarle el tratamiento, explica los motivos de su acción



Retuitea… pic.twitter.com/1veb6Tptop — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) May 18, 2024





Horas después compartió en su cuenta de Instagram un texto en el que decía: "Sabéis de mi respeto por las personas y que nunca está justificada la violencia. Pero no podía pasar por alto ver como un hombre (si se puede llamar de esta manera), le pegaba a una mujer delante mío y encima me reta".



"Soy consciente de que soy un personaje público y que todo lo que sea polémica me puede perjudicar, pero no voy a permitir que se maltrate a una mujer delante mío", añadió.



Tras volverse viral el vídeo del incidente, el cantante ha explicado este sábado en la red social X que "se estaban peleando dos chicas y luego un chico, que de repente entra también en la pelea y se lía a pegarle bofetadas y a tirarle del pelo a una chica".



Es en ese momento cuando empezó a "gritarle" al presunto agresor, quien asegura que le hizo el gesto de "ven tú", por lo que saltó del escenario "no con la intención de pegarle, pero a decirle qué pasa", y éste se le "abalanzó también", ha asegurado.



"No justifico la violencia para nada", ha insistido Méndez, quien ha añadido que "uno reacciona por inercia" y que intercedió porque es "de carne y hueso" y tiene "unos valores".



Ha indicado que en la imagen se ve como él va a "pegarle un puñetazo" al presunto agresor, pero afirma que lo que hizo fue "empujarle en la cabeza así" y que incluso llevaba el micrófono en la mano.



El incidente "se resolvió" con la intervención de la Guardia Civil y la Policía Local, "chapó (del francés 'chapeau') por todos ellos", ha señalado el artista, quien ha añadido que el conflicto "no es tanto" como se ve en las redes porque "la chica no quiso denunciar y el también pidió perdón".



El compositor y productor ha pedido disculpas a quienes presenciaron este "espectáculo un poco dantesco" y ha admitido que "no es un gran ejemplo reaccionar así de esa manera".

