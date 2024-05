El valencianismo, listo para vaciar Mestalla ante el Girona y mostrar su rechazo a Lim

El valencianismo se prepara para vaciar este domingo Mestalla durante el intrascendente partido ante el Girona, en el que el Valencia no se juega nada, y protestar desde fuera del estadio contra la gestión de Peter Lim, con el que el club encadena cinco temporadas seguidas sin Europa.



Organizado a través del colectivo Libertad VCF, el grupo de oposición principal que tiene Peter Lim y Meriton Holdings en el Valencia, la asociación busca exhibir su descontento, una vez más, ante Lim, cuya gestión económica y deportiva ha propiciado que el objetivo del Valencia a principio de curso sea el de la permanencia mientras la construcción del Nou Mestalla, uno de sus compromisos en su llegada hace ahora una década, sigue parada.

POR NUESTRO HONOR. POR NUESTRA HISTORIA. POR VOLVER A LA GLORIA.



NI UNA MÉS. TORNEM AL CARRER.



¡VACIEMOS MESTALLA! ?



Esta acción no es nueva, pues ya ocurrió en el último partido de la campaña 2021-22, en la que el Valencia llegó a la última jornada de Liga ante el Celta sin jugarse nada y Libertad propició un vaciado de Mestalla que acabó con una imagen en la que se mostraba la avenida de Suecia -una de las calles que dan acceso a Mestalla- llenas de gente, mientras que dentro el estadio valenciano estaba prácticamente vacío.



Sólo 16.189 personas, de las más de 47.000 que pueden acceder a Mestalla, acudieron al coliseo valencianista, un hecho que sacudió al propio club. En palabras de la actual presidenta, Layhoon Chan, ese fue uno de los motivos por los que el anterior presidente, Anil Murthy, fue cesado: "Vi las imágenes y es algo que no podemos permitir. Se le transmitió a Anil que eso no podía ser", aseguró Chan.



Libertad VCF, la gran oposición de Lim en el Valencia, pide por ello dejar vacío el asiento de cada socio del Valencia, porque 'La supervivencia de nuestro club se juega fuera' este domingo.



Por ello piden acudir a las puertas de Mestalla en la avenida de Suecia, "denunciar lo que está haciendo Peter Lim en el Valencia y para dejar claro al Ayuntamiento de València y a la Generalitat Valenciana que el club merece que se involucren en su conservación", se asegura desde Libertad VCF.



"Históricamente, hemos exigido a nuestros jugadores y entrenadores que estén a la altura de lo que representa nuestro club. Como afición, es hora de estar a la altura de todas las generaciones de jugadores y aficionados que se esforzaron por el Valencia. Ha llegado el momento de estar a la altura de lo que el Valencia representa en nuestras vidas", añaden.



El presidente de Libertad VCF, José Pérez, explicó en declaraciones a EFE que hay dos razones fundamentales para no entrar a Mestalla: "En primer lugar, es un por un acto de responsabilidad, porque debemos recordar que Peter Lim está usando el Valencia para sus negocios privados de compra y venta de jugadores y no tiene ningún interés en la finalidad real del Valencia, y en segundo lugar, para evitar que se nos invisibilice".



"Hace menos de dos meses hicimos una manifestación de 20.000 personas y se intentó invisibilizarnos por parte de las instituciones. La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, metieron la cabeza bajo tierra y no comentaron ni un segundo qué opinaban de que sus conciudadanos salieran a pedir ayuda", incidió Pérez, que insistió en realizar una "petición de llamamiento a las instituciones".



Así, recalcó que ambos dirigentes dijeron en campaña electoral "que iban a sentar a Peter Lim para buscar un camino y saliera del accionariado del Valencia, y ese tiene que ser el siguiente paso sí o sí", porque a Libertad VCF no le "cabe cualquier otro acuerdo que no sea ese, porque -Lim- ha sido un incumplidor" durante la década que lleva en el Valencia.



Ante esta situación, el Valencia ha enviado un correo electrónico este mismo sábado a sus socios en el que avisa de que hay convocada "una movilización de aficionados para no entrar en el estadio" y por ello pide que si el abonado desea entrar a Mestalla llegue "con algo más de antelación" y que lo hará "con normalidad".

