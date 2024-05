El presidente del Sevilla FC ofrece a Jesús Navas "un contrato vitalicio" con el club

El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha declarado este sábado en rueda de prensa que le "gustaría que Jesús Navas recapacitara" de su decisión de marcharse del club, pues le ha traslado "la oferta de un contrato vitalicio para que siga aquí hasta el último día de su vida".



"Me consta que Jesús Navas lo está pasando mal. Si me siento con él y nos miramos a los ojos, lo arreglamos en un minuto y reconducimos la situación. Conozco a Jesús y lo quiero desde hace veintidós años, no le puedo guardar ningún rencor por nada de lo que haga y sólo le pido disculpas por no haber sido categórico cuando le dije que se quedaría en el Sevilla hasta que él quisiera", agregó Del Nido.



El dirigente blanquirrojo se quiere "agarrar al clavo ardiendo para revertir su decisión de irse", ya que leyó el comunicado de esta madrugada "con la alegría de saber que Jesús no tiene ningún compromiso con otro club, y ante un verano de cambios como los que hay que abordar ahora, es una pieza clave en ese proyecto".



Así, Del Nido reiteró el ofrecimiento de "un contrato vitalicio para que" Jesús Navas "renueve el tiempo que quiera y para que, cuando se retire, trabaje en el Sevilla de lo que él quiera hasta el último día de su vida", ya que "en ningún caso" se le "ocurriría provocar una confrontación con la mayor leyenda de la historia del Sevilla".



Sin ánimo de "polemizar ni públicamente ni en privado", el dirigente repuso que no podía, sin embargo, "permitir que quede para los anales que Jesús Navas no sigue en el Sevilla porque el club no quiere", aunque aseguró que asume "toda la responsabilidad si ha sido un malentendido".



Del Nido Carrasco ha contado que "la agencia de representación de Jesús Navas, Bahía", se puso en contacto con él "el jueves y pensaba que la llamada era para tratar la renovación" del lateral internacional, pero le "trasladaron la decisión irrevocable de abandonar el Sevilla. La decisión estaba tomada y se la iba a comunicar a sus compañeros y al cuerpo técnico esa misma mañana".



La "intención" del presidente sevillista era "que Jesús colgase las botas en el Sevilla", puesto que "el Sevilla sólo puede rendirle pleitesía a su mayor leyenda" y así se lo comunicó "el 10 de noviembre de 2023, en una conversación en casa de Sergio Ramos, donde" le dijo "que el proyecto de presente y futuro como presidente del Sevilla era en torno a los cinco capitanes, allí presentes: Sergio, Jesús, Lucas Ocampos, Ivan Rakitic y Fernando Reges".



Del Nido aseveró que "lo único que podía ofrecerles que no tuvieran, porque tienen títulos, prestigio y dinero, era tiempo" y por eso les ofreció "que jugaran hasta que quisieran y que se quedaran, a su retirada, en el club en el puesto que quisiesen", una propuesta que "en diciembre, se amplió a Nemanja Gudelj".



Pese a ello, "Rakitic se marchó poco después tras una conversación con el entrenador -Quique Sánchez Flores- y Fernando, fruto del trágico fallecimiento de su sobrino, sintió la necesidad de irse a Brasil. Si Jesús o su entorno no comprendieron que ese compromiso de seguir existía, aquí están de nuevo las disculpas".



El mandatario hispalense retrasó la negociación para el nuevo contrato porque "entendía que el momento de abordar estas renovaciones era cuando acabase la temporada porque hasta hace tres jornadas, el Sevilla se estaba jugando la permanencia" y sólo espera que "si decide irse, se intentará que el club esté a su altura en su despedida. Si no, el Sevilla le dará lo que él desee en este momento de su carrera deportiva".

