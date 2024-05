Leclerc domina los libres en Imola, primera parada en Europa

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) dominó este viernes la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Emilia-Romagna, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno y el primero en Europa, en el circuito de Imola (Italia), que regresa al calendario tras la cancelación del año pasado debido a las inundaciones que causaron diecisiete muertos y más de 35.000 desplazados.



Leclerc fue el más rápido por la mañana y repitió mejor crono por la tarde, en la sesión en la que todos marcaron los mejores cronos del día, justo antes de dedicarse a la simulación de carrera. Un ensayo que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) cerraron con el sexto y el décimo tiempo, respectivamente; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), con el octavo.



El monegasco, tercero en el Mundial, a 38 puntos del triple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -líder con 136 unidades, 33 más que 'Checo'; y que no pasó del séptimo tiempo este viernes- cubrió, con el neumático blando, los 4.909 metros de la pista en la que hace 30 años perdió la vida el brasileño Ayrton Senna, triple campeón mundial y uno de los mitos de la F1 -un día después de que también falleciese accidentado el debutante austriaco Roland Ratzenberger-, en un minuto, 15 segundos y 906 milésimas.



Invirtió exactamente 192 milésimas menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y mejoró en 380 el crono del japonés Yuki Tsunoda (RB), sexto por la mañana y que acabó la jornada con el tercer tiempo.



Leclerc y Sainz corren 'en casa' en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, donde, a diferencia del jueves, este viernes no llovió. Por lo que, en espera de lo que pudiese pasar el domingo -no se descartan precipitaciones durante esa jornada-, todos pudieron hacer probaturas con los neumáticos de la gama de compuestos más blanda: los C3 -duros, reconocibles por la raya blanca-, los C4 -medios, raya amarilla- y los C5 -blandos, roja-. Un punto más suaves que la última vez que se corrió en Imola, hace dos años (cuando se rodó con los C2, C3 y C4).



A Ferrari le ha ido bien, de momento, con su nuevo paquete de mejoras; y al piloto de la Costa Azul tampoco parece haberle ido del todo mal en el debut de su nuevo ingeniero de pista, el italiano Bryan Bozzi; sorprendente sustituto, cuando ya se ha cubierto un cuarto del campeonato, del español Xavi Marcos: siempre al lado de Leclerc desde su época en Sauber, allá por 2019.



Leclerc fue el único en bajar del minuto y 17 segundos en el primer ensayo; y también fue el único que bajó del 1:16 en el segundo. En el que los dos pilotos de Mercedes -que en Imola festeja su Gran Premio número 300 en la F1-, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton y su compatriota George Russell, se inscribieron cuarto y quinto en la tabla de tiempos.



Por la mañana, el monegasco había mejorado en una décima a Russell y en 13 centésimas a Sainz, que marcó el tercer crono de una sesión marcada por el viento racheado y que estuvo interrumpida durante unos minutos, con bandera roja, al pararse el Williams del tailandés Alex Albon. En la que 'Checo' y Verstappen habían marcado el cuarto y el quinto tiempo, respectivamente. En un circuito estrecho y técnico, de los de la 'vieja escuela'. En el que es muy complicado adelantar y donde será importantísima la calificación de este sábado.



'Mad Max' no fue ajeno, en el primer libre, a los problemas de agarre derivados del subviraje sufridos por no pocos pilotos. El astro neerlandés, que ya había hecho un recto a la salida de la undécima de las 19 curvas de la mítica pista italiana, acabó dando un paseo por la gravilla -tras haber marcado el mejor parcial en el primer sector- de nuevo en esa zona, en la 'Acque Minerale', justo al final del ensayo matinal.



Alonso no rodó mucho por la mañana (18 vueltas). El doble campeón mundial asturiano, que logró en esta pista -en el Gran Premio de San Marino de 2005, el año de su primer título- una de sus 32 victorias en la categoría reina, se inscribió décimo en la tabla de tiempos. A 87 centésimas del crono de Leclerc.



Fernando repitió ese puesto en el segundo ensayo (en el que giró 28 veces), que el inglés Lando Norris (McLaren), que viene de ganar la última carrera -el Gran Premio de Miami (EEUU), donde festejó su primer éxito en la F1-, acabó duodécimo. Después de haber sido octavo en el primero, justo por detrás de Sir Lewis.



Sainz marcó el sexto tiempo del día, por detrás de los Mercedes, en el segundo acto. El talentoso piloto madrileño -ganador en Australia, donde firmó su tercer triunfo en la F1 apenas dos semanas después de haber sido operado de una apendicitis- se quedó, en su mejor intento, a poco más de medio segundo de Leclerc; y mejoró en 24 milésimas el crono de Verstappen, que no paso del séptimo esta vez.



'Mad Max', líder claro del Mundial -con cuatro victorias en las primeras seis carreras, pero que viene de ser segundo en Miami- y que este sábado buscará su séptima 'pole' en las siete primeras carreras del año, aventajó a su vez, en una décima, a su compañero mexicano. 'Checo' se quedó, octavo, a 646 milésimas del piloto de la Costa Azul.



Alonso, joven e incombustible a los 42 años, acabó a 93 centésimas del crono de Leclerc en una sesión tensa en la que tuvo sus más y sus menos con el siete veces coronado piloto británico. "Hamilton se cree que está solo en pista", se quejó por radio el astro astur, al ser molestado por el excéntrico y espectacular campeón de Stevenage. En una sesión en la que hubo otros 'piques' -Verstappen con Hamilton, 'Checo' con Leclerc...- pero en la que la sangre no llegó al río.



Los entrenamientos libres se completarán este sábado, horas antes de la calificación, primordial en una pista angosta en la que será complicado adelantar; y que ordenará la formación de salida de la carrera dominical: prevista a un total de 63 vueltas, para completar un recorrido de 309 kilómetros.

