Cuerpo: "Desde luego" es mejor para la economía un Gobierno no independentista en Cataluña

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha considerado este viernes que "desde luego" es mejor para la economía española la formación de un Gobierno no independentista en Cataluña.



En una entrevista en Onda Cero, el ministro ha recordado que ayer un informe de la agencia de calificación Moody's señalaba que el resultado de las elecciones celebradas el pasado domingo en Cataluña "podría ser incluso positivo para la estabilidad y la valoración económica no solo en Cataluña sino en el conjunto de España".



También ha recordado Cuerpo que en los años 2017 y 2018 los informes de las agencias de rating incluían "una valoración muy negativa para la estabilidad y para la economía a nivel nacional" debido "al conflicto en Cataluña".



No obstante, esa parte del diagnóstico de las agencias desapareció con "esa pacificación del conflicto" y con "una mayor convivencia en estos últimos años".

