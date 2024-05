La Real Sociedad sella su billete a Europa tras derrotar al Valencia

La Real Sociedad se impuso por la mínima (1-0) al Valencia. Empezó con brío el encuentro y es que al gol anulado por fuera de juego para el Valencia de Roman Yaremchuk le siguió la réplica local, con un centro pasado de Ander Barrenetxea que fue capaz de salvar heroicamente Takefusa Kubo antes de que saliese por línea de fondo para dejarle en bandeja el cabezazo a su compañero André Silva, quien batió a placer la meta valenciana.



Todo esto sucedió en los primeros tres primeros minutos de encuentro, y a partir de ahí, los locales se dedicaron a jugar con el marcador a favor, sin renunciar, eso sí, a llegadas con relativo peligro.



Es entonces cuando el Valencia quiso sacar pecho y dejar claro que no venía a San Sebastián de paseo. Javi Guerra, con un fuerte disparo desde fuera del área, estuvo cerca de marcar a favor del conjunto visitante, aunque la pantorrilla de Beñat Turrientes desvió el lanzamiento a corner pegado al poste izquierdo de Álex Remiro.



Minutos de poco fútbol hasta que apareció Turrientes en el minuto 35 de juego para cazar un rechace desde la frontal del área valencianista con un trallazo, aunque la intervención de Giorgi Mamardashvili para mandar el balón a córner fue fantástica.



Primera parte bastante plácida para el colegiado del enfrentamiento, César Soto Grado, quien no tuvo que intervenir mucho durante unos primeros 45 minutos que, salvo el gol, fueron poco movidos.



Al regreso de los vestuarios, el Valencia saltó al verde con una cara totalmente distinta a la vista en el primer tiempo, con una presión más alta y con más vocación ofensiva. De hecho, fue así como metió algo de miedo al club donostiarra, aunque las llegadas, pese a ser abundantes, no lo hicieron con demasiada claridad.



Pasados los primeros 10 minutos, se desinfló el conjunto valenciano, y por ende, respiró la Real, que trató de recuperar el guion inicial del partido, de mantener el control del esférico y de intentar adormecer el partido.



Pero si algo hay que tener claro pese a ser un equipo, el Valencia, un tanto irregular, es que siempre tiene peligro, aunque se dio de bruces contra el muro realista, un Remiro que fue capaz de hacer una meritoria doble parada, primero ante Sergi Canós, y segundo, el rechace, ante Alberto Marí.



No fue una oda al fútbol el segundo tiempo, pese a ver un Valencia algo más desesperado por tratar de darle la vuelta al marcador y apurar sus opciones europeas, mientras que la Real, con la victoria, se convertía en equipo europeo para la próxima temporada 2024/25.



Casi al final del partido, Sheraldo Becker intentó sorprender al meta georgiano del Valencia desde la frontal del área, aunque un atento Mamardashvili repelió el intento del de Surinam.



No hubo tiempo para más. Con esta victoria, la Real Sociedad recupera la sexta plaza de LaLiga EA Sports con 57 puntos, una que concede acceso a la Liga Europa. Lo que es seguro es que el conjunto txuri urdin disputará como mínimo la Conference League. El Valencia por su parte se mantiene como noveno clasificado en la tabla, sin opción ya a competir por una plaza europea.



Ficha técnica



1 - Real Sociedad: Remiro; Odriozola (Traoré, m.75), Le Normand, Pacheco, Tierney (Aramburu, m.82); Turrientes, Merino, Zakharyan (Brais, m.60); Kubo, Silva (Oyarzabal, m.74) y Barrenetxea (Becker, m.60).



0 - Valencia CF: Mamardashvili; Correia (Gayá, m.61), Mosquera, Özkacar, Gasiorowski; Guillamón, Guerra (Canós, m.61), Almeida; Peter (González, m.71), Yaremchuk (Marí, m.71) y López (Amallah, m.85).



Gol: 1-0, m.3: Silva.



Árbitro: César Soto Grado (Comité Riojano). Amonestó por el Valencia a Guillamón (29) y Canós (90+5).



Incidencias: Encuentro correspondiente a la 36ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Reale Arena ante 25.067 espectadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es