Raquel Bollo, deseando convertirse en abuela por tercera vez

Fiel a su cita con El Rocío, Raquel Bollo ha sido uno de los rostros conocidos a los que este miércoles hemos visto haciendo el camino hacia Almonte. Acompañada por unas amigas y luciendo una favorecedora bata de lunares de la firma 'Siempre viva' -tras arrasar en la Feria de Abril con sus trajes de flamenca, en esta ocasión no le ha "dado tiempo" a diseñar ningún modelo 'rociero'- la excolaboradora de televisión ha revelado la sorprendente e inesperada razón por la que no hará el peregrinaje completo con su Hermandad de Triana.

Y no es otra que su viaje a Cannes con su hija Alma Cortés para asistir al Festival de Cine más glamouroso del mundo. "Hago sólo el día de hoy el camino. Tenía preparado para todo el camino pero mañana me voy a Niza para el Festival y volveré el sábado y me incorporaré al Rocío el domingo si Dios quiere" ha explicado, dejando en el aire quién la ha invitado a la exclusiva muestra cinematográfica en la que se verá las caras con celebrities de la talla de Elsa Pataky y Chris Hemsworth, Anna Taylor-Joy o Meryl Streep.

Ilusionada ante el nacimiento inminente de su tercer nieto, un niño que nacerá en agosto y al que Alma ya ha confirmado que llamará Miguel -como su pareja-, Raquel ha reconocido que está "encantada de la vida" con convertirse de nuevo en abuela: "Es diferente al primer embarazo, siempre lo digo. Ella era muy joven, no es que no lo sea ahora, pero bueno ya tiene una niña en el mundo que tiene cuatro años, y ella tenía claro que quería formar su familia y la veo súper feliz".

"Además su pareja es maravillosa, yo lo conozco a él desde pequeño y a su familia, con lo cual hay un trato maravilloso, nos conocemos todos desde muchísimos años. Así que no puedo pedir más. Virgencita, que se queden como están y súper bien" afirma con una sonrisa.

Una felicidad en la que también tiene mucho que ver la discreta historia de amor que tiene con un empresario andaluz llamado Mariano sobre la que nunca ha entrado en detalles. "Mi corazón está siempre feliz" ha zanjado.

