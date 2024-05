Moreno avisa de que Puigdemont tiene "la llave" pero nadie dirá la verdad hasta el 9-J

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, considera que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tiene "la llave" en Madrid y en Cataluña y que "puede pasar cualquier cosa" porque "nadie va a contar la verdad" de lo que se está negociando "por debajo" hasta que pasen las elecciones europeas.



Moreno ha señalado que "ya se están moviendo cosas" porque Puigdemont ha mandado "un mensaje muy sencillo" y le ha recordado a Pedro Sánchez que él es presidente sin haber ganado las elecciones, por lo que él quiere lo mismo en Cataluña.



"A lo largo de estos días no vamos a saber la verdad, nadie va a contar la verdad de la negociación que se va a producir en Cataluña", ha dicho Moreno a los periodistas en los pasillos del Parlamento antes de la sesión de control.



El PSOE "no va a decir lo que va a hacer" hasta el 9 de junio, pero Moreno teme que "evidentemente habrá negociaciones por debajo con intereses que no vamos a conocer hasta después de las elecciones".

