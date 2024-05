Sánchez reivindica su política al dar por cerrada la "década de división" en Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este jueves su política de convivencia y reencuentro porque cree que las elecciones en Cataluña le han dado la razón, se ha cerrado una década de "división y resquemor" y se abre un tiempo nuevo.



Sánchez ha hecho este análisis de la situación en Cataluña tras las elecciones del pasado domingo en la apertura de una jornada sobre fondos europeos organizada por elDiario.es.



El jefe del Ejecutivo ha iniciado su intervención destacando que la economía y la política están profundamente interconectadas y que comprender esa conexión es crucial para dar respuesta a los retos que tiene ante sí la democracia.



Al hilo de ello ha señalado que la convivencia es un valor político que genera efectos positivos en la política y en la economía y que "la convivencia y el reencuentro, generan estabilidad, prosperidad económica y bienestar social".



Ha sido entonces cuando ha resaltado la trascendencia del resultado de las elecciones en Cataluña porque cree que se ha votado "abrir un tiempo nuevo" que va a ser beneficioso para toda España.



"La victoria del Partido de los Socialistas Catalanes y en particular de Salvador Illa, en votos y en escaños por primera vez en la historia, cierra una década de división y de resquemor en la sociedad catalana y va a abrir, sin duda alguna, un tiempo nuevo de entendimiento y de convivencia, de colaboración y de prosperidad", ha asegurado.



Sánchez ha resaltado que ese logro lo han hecho solos en muchas ocasiones y con la "oposición destructiva" que ha mantenido una "posición absolutamente furibunda" al respecto.



"Teníamos razón quienes hemos defendido desde el principio que la superación de conflictos pasados se hace apostando por el perdón y por la generosidad, por la convivencia y por el reencuentro entre catalanes y entre catalanes y el resto de compatriotas españoles", ha subrayado.



Y en esa línea, ha proseguido: "Teníamos razón los que pensábamos que la unidad de España no se construye a base de confrontar unos territorios contra otros, sino de construir un proyecto común de avance social cuyos pilares sean el progreso económico, la justicia social y la convivencia".



Esa ha dicho que es la España que está construyendo y que va a seguir haciéndolo el Gobierno de coalición progresista.



Sánchez ha añadido que también tienen razón quienes creen que "en política, como en la vida, los problemas se resuelven afrontándolos de frente, sin rehuirlos ni cronificarlos y mucho menos exacerbarlos", como cree que hizo la anterior administración del Partido Popular.



Eso es lo que ha lamentado que siga sin comprender "la derecha rendida a la ultraderecha, que sigue negando -ha apostillado- la pluralidad política y la diversidad territorial de nuestro país".



Para Sánchez, es "esperpéntico" escuchar a "los supuestos defensores de la unidad de España añorar en sus declaraciones el procés catalán" y resulta irónico ver como el PP "no se pone de acuerdo ni consigo mismo".



"Los que dicen que el procés ha muerto en Cataluña, en Madrid dicen que está más vivo que nunca. Los que en Cataluña no hablan ni de indultos ni de amnistiar, no lo han hecho durante la campaña electoral", ha señalado.



Lo único que ha dicho que mantienen igual en Cataluña, en Madrid y en el resto de territorios de España es "calcar el mensaje de la ultraderecha de Abascal en memoria democrática, en igualdad de género y también en un discurso xenófobo".



Por eso ha dicho que, en su opinión, lo que rompe a las sociedades es la rendición de la derecha tradicional a la ultraderecha.



"Allá ellos con el camino que siguen. Pero ante el empuje de la coalición reaccionaria a lo largo y ancho del mundo, es importante reivindicar el modelo de éxito español porque estamos sentando las bases de una nueva prosperidad", ha agregado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es