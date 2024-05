Irán avisa a países europeos que rendirán cuentas por apoyar a Israel durante el ataque

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a Reino Unido, Francia y Alemania que “rendirán cuentas” por supuestamente haber defendido con aviones a Israel durante el ataque iraní con cientos de misiles y drones del 13 de abril.



“Francia, Alemania y el Reino Unido no deben pensar que desplegaron aviones esa noche y que la cuestión está finalizada. Sí, esa noche acabó, pero rendirán cuentas en su momento”, afirmó el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Esmail Qaani, informó este jueves la televisión Press TV.



“Todos los criminales deben saber que sus acciones y medidas han sido añadidas a sus cuentas”, precisó ayer el militar en una ceremonia en memoria de uno de los guardias revolucionarios que murió en el ataque del 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco atribuido a Israel.



Qaani aseguró que “toda la alianza de la OTAN” y Estados Unidos defendieron a Israel durante el bombardeo del 13 de abril, que fue el primer ataque iraní directo contra Israel, y que a pesar de su espectacularidad no provocó daños.



“Entre siete y ocho grupos navales fueron desplegados en el mar Negro para impedir la operación”, dijo el jefe de la fuerza exterior de la Guardia Revolucionaria.



Según Qaani, los aliados de Israel desplegaron 200 cazas para hacer frente a los misiles y drones iraníes.



El ataque iraní fue una represalia por el ataque contra el consulado en el que murieron siete guardias revolucionarios, entre ellos tres generales, y que Teherán atribuyó a Israel.



Días después se produjo un ataque que no causó daños con drones -y misiles según medios estadounidenses- contra la provincia central iraní de Isfahán, que aloja la mayor central nuclear del país, la de Natanz, además de la base aérea de Shekari, atribuido a Israel.

