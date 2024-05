El primer ministro eslovaco, Robert Fico, operado, "sobrevivirá" tras ser tiroteado

El viceprimer ministro de Eslovaquia, Tomas Taraba, dijo que confía en que el primer ministro de su país, Robert Fico, "sobrevivirá" al atentado que sufrió este miércoles tras recibir cinco disparos en un ataque armado.



En declaraciones a la cadena británica BBC, Taraba afirmó que Fico ya no se encuentra en una condición de peligro de muerte.



"Me quedé muy conmocionado... afortunadamente, hasta donde yo sé, la operación salió bien, y supongo que al final sobrevivirá. No se encuentra en una situación que ponga en peligro su vida en este momento", dijo Taraba.



"Resultó gravemente herido: una bala le dio en el estómago y la segunda en la articulación; inmediatamente fue trasladado al hospital y luego a la operación", agregó el viceprimer ministro.



El ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, también subrayó con anterioridad que el atacante disparó con "una clara motivación política".



"Quiero pedir a la opinión pública, a los periodistas y a todos los políticos que dejen de difundir odio", solicitó el ministro.



El país, muy polarizado, ha visto protestas multitudinarias en las últimas semanas contra decisiones controvertidas del Gobierno de izquierda nacionalista y ultraderecha como el cierre de la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba a miembros del partido de Fico, y los planes para clausurar la radiotelevisión pública RTVS.



Este miércoles, precisamente, se debatía en parlamento el proyecto de ley de abolición de RTVS, duramente criticado por la oposición.



"No estoy de acuerdo con la política del Gobierno. La RTVS está siendo atacada y mucha gente está presentando la dimisión", dijo a la cadena TA3 el supuesto tirador, Juraj Cingula, de 71 años, cuando era llevado a comisaría a declarar.



El líder de la oposición, el progresista Michal Simecka, ha condenado el atentado y cancelado todos los actos públicos, como la protesta en Bratislava contra el proyecto de ley de RTVS, y de campaña para las Europeas.



Fico, de 59 años, que gobierna desde el pasado octubre y tiene cercanía política con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, es una figura muy controvertida y polarizadora en Eslovaquia.



Las controvertidas medidas de Fico son vistas por la oposición como un intento de consolidar su poder, limitar la independencia judicial y restringir la libertad de prensa.



El Parlamento tramita también una ley sobre ONG -para que revelen si reciben financiación extranjera- que la oposición compara con normas similares existentes en Rusia y Hungría.

