La jueza rechaza poner en libertad a Kiko el Cabra al estar investigado por varios delitos

La jueza de Barbate que instruye la investigación sobre el asesinato de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en el puerto de la localidad ha rechazado poner en libertad a Kiko el Cabra, después de conocer el nuevo informe de la Guardia Civil que concluye que él no era el piloto de esa embarcación.



Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jueza aún no ha resuelto las peticiones de libertad que la semana pasada solicitaron los abogados de Francisco Javier M.P., Kiko el Cabra, y los cinco hombres que le acompañaban cuando sucedieron los hechos, el pasado 9 de febrero, tras conocer el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que descartó que la narcolancha en la que estaban en el puerto de Barbate fue la que embistió a la lancha de la Guardia Civil.



Pero el pasado día 10, cuando ya se conocía este informe, la jueza emitió un auto en el que rechazó el recurso de reforma que el abogado de Kiko el Cabra interpuso contra un auto en el que el juez rechazaba anteriormente su puesta en libertad, el 24 de abril, antes de que se conociera el nuevo informe de la UCO que ha dado un vuelco al caso.



En esa respuesta al recurso de reforma, la jueza hace ya referencia al nuevo informe de la Guardia Civil que acredita que el Cabra no era el piloto de la narcolancha que mató a los dos agentes, sino de otra de las que estuvieron en el puerto de Barbate aquella tarde.



De hecho en el auto la jueza hace referencia a ese informe y determina que Kiko el Cabra debe seguir en prisión porque, entre otros argumentos, está investigado por delitos de contrabando y pertenencia a organización criminal, delitos que podrían conllevar penas de hasta siete años y medio de cárcel; tiene antecedentes penales, y una pena suspendida por plazo de dos años, según fuentes del TSJA.



La jueza está a la espera de recibir los informes de la Fiscalía y de los abogados de la defensa y las acusaciones para responder a las nuevas solicitudes de puesta en libertad que los seis encarcelados tramitaron tras el informe de la UCO.



El pasado 9 de mayo, tras hacerse público este informe, la Fiscalía ya anunció que seguirá pidiendo que los seis permanezcan en prisión, pues, aunque ya no se les pueda considerar autores materiales de las muertes de los dos guardias civiles, sobre ellos pesan acusaciones por delitos de narcotráfico.



La jueza ha recogido ese mismo argumento en el auto emitido el pasado día 10 para mantener en prisión al Cabra.



Paralelamente a la investigación sobre los tripulantes de la narcolancha que mató a los dos agentes, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate ha incoado diligencias sobre otro sumario distinto abierto a raíz de una denuncia de la AUGC por las condiciones laborales de los guardias civiles que participaron en el operativo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es