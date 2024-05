Bruselas está "bastante cerca" de concluir su análisis sobre el cuarto pago a España

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, aseguró este miércoles que la Comisión Europea está "bastante cerca" de concluir su análisis sobre el cuarto desembolso a España del plan de recuperación que el Gobierno solicitó en diciembre del pasado año.



"Estamos trabajando muy intensamente en el cuarto pago y tuve la oportunidad de reunirme con el ministro (Carlos) Cuerpo en Bruselas hace un par de días. Creo que estamos bastante cerca de una conclusión del análisis de este pago", explicó en una rueda de prensa.



El ex primer ministro italiano, sin embargo, no quiso precisar si prevé que este tramo sea completo (de 10.000 millones) ni se pronunció sobre la posibilidad de que Bruselas y el Gobierno acuerden una nueva prórroga para que la reforma del subsidio de desempleo pueda ser tramitada a nivel doméstico.



Este lunes, el titular español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mostró su confianza en que el desembolso sea "completo" y, aunque no se pronunció sobre el calendario, también confió en poder cumplir "en tiempo y forma" con el proceso "en las próximas semanas" para acceder a estos recursos europeos.



La intención del Gobierno es que la reforma del subsidio del desempleo vaya al Consejo de Ministros el próximo 20 de mayo para iniciar después la tramitación en las Cortes.



Bruselas tiene en principio hasta ese mismo día para publicar su examen de las reformas e inversiones que condicionan el cuarto desembolso del plan de recuperación español, que incluye entre otras también la reforma de las pensiones.

