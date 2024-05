El PSC inicia la ronda de contactos con los partidos para explorar pactos

El PSC ha empezado la ronda de contactos con los partidos políticos para organizar las primeras reuniones en las que explorar posibles pactos para la constitución del Parlament y la investidura del presidente de la Generalitat, unas llamadas en las que no incluyen a Vox ni a Aliança Catalana.



Así lo ha explicado este miércoles en declaraciones a TVE la número dos de la candidatura del PSC y miembro de la comisión negociadora de los socialistas catalanes, Alícia Romero, que ha admitido que la campaña electoral de las elecciones europeas, que empieza la semana que viene, puede "influir" en las negociaciones.



"Desde ayer estamos haciendo las primeras llamadas y tomas de contacto con los diferentes partidos para poder organizar ya estas primeras reuniones para contrastar y compartir sensaciones y voluntades y a partir de aquí, negociar", ha explicado.



Romero ha insistido en que el PSC hablará "con todas las fuerzas democráticas" representadas en el Parlament, es decir, también con JxCat y el PP, pero "no con la extrema derecha ni de Vox ni de Aliança Catalana".



"Hemos hecho algunas llamadas para poder empezar esas primeras reuniones, pero también hay que entender que los partidos están digiriendo los resultados. Hay otros partidos que necesitan un tiempo para digerirlos y, por lo tanto, hay que ser también respetuosos con esos tiempos", ha indicado Romero.



Al respecto, ha descartado que este miércoles se produzcan las primeras reuniones y ha subrayado que todavía no ha empezado ninguna negociación.



A poco más de una semana de que empiece la campaña electoral de las elecciones europeas, y teniendo en cuenta que la constitución del Parlament tiene como fecha límite el 10 de junio, el día siguiente a los comicios, Romero ha reconocido que esto puede "influir" en las negociaciones, por lo que ha argumentado que deben ser "discretas y prudentes".



"Habrá que negociar como se pueda, con discreción, pero hay que avanzar. Esperemos que no influya demasiado y que podamos separar lo que es la gobernabilidad de Cataluña y unas elecciones europeas que son muy trascendentes", ha señalado.



Sobre las preferencias de gobierno del PSC ha señalado que sería "mucho mejor" poder gobernar en solitario, pero ha afirmado que son "realistas" y que saben que "esto es difícil".



"Para llegar a una investidura necesitamos apoyos. Vamos a buscar esos apoyos y veremos cuáles son las intenciones de los partidos a los que pedimos apoyo. A partir de ahí veremos cómo se configura el gobierno, si en solitario del PSC o con la suma de otros partidos", ha indicado.



En cuanto a la posición del PSC ante las negociaciones de la Mesa del Parlament, ha reiterado que los socialistas "no renuncian" a presidir la cámara catalana y ha recordado que son el grupo mayoritario, "muy por encima del segundo".



Sin embargo, ha señalado: "Uno sabe que cuando empieza a negociar también debe ceder, vamos a ver cuáles son las condiciones que ponen todos los grupos".

