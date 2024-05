La Audiencia no ve delito y archiva la causa contra Guardiola (PSOE) por agresión sexual

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la causa contra el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Javier Guardiola por agresión sexual al apreciar que el testimonio de la denunciante carece de suficiente consistencia para sostener la acusación.



El tribunal madrileño ratifica de este modo la decisión del Juzgado de instrucción número 32 de Madrid de sobreseer la causa al "no resultar debidamente justificada la perpetración del delito" y no ser "sólido ni convincente" el testimonio de la denunciante.



En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia desestima el recurso de la denunciante, que, entre otras cuestiones, planteó que no se habían valorado de forma correcta los indicios existentes.



Por el contrario, el tribunal subraya que el testimonio de la mujer tiene "discrepancias irreconciliables" con los aportados por los testigos a los que ella habló de lo ocurrido. A uno de ellos, le dijo que la relación había sido consentida y que el acusado le había preguntado varias veces "si de verdad quería" y ella había contestado "que sí".



La denuncia fue presentada año y medio después de los hechos y, aunque ella dijo recordar solo "flashes", los dictámenes médicos y médico-forenses apreciaron "plena integridad de sus funciones cognitivas y volitivas en el momento de los hechos".



La mujer nunca relató la existencia de la agresión sexual a sus médicos, psicólogos o psiquiatras que la trataron hasta principios de 2023 tras hablar con una experta en violencia de género y con su psicóloga para preparar la interposición de la denuncia.



La denunciante fue a urgencias por sobredosis de lorazepam el 3 de septiembre de 2021, el 15 de noviembre de ese mismo año y el 21 de febrero de 2022 sin que en ningún momento mencionara los hechos.

