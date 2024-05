Joan Tardà apuesta por facilitar la investidura de Illa y "construir camino" junto al PSC

El exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà ha pedido a la dirección del partido que actúe "con el cerebro y no con las tripas" y ha apostado por facilitar la investidura del socialista Salvador Illa y evitar una repetición electoral, lo que debe permitir "ir construyendo un camino conjuntamente".



En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Tardà ha avisado de que si ERC permitiera una segunda convocatoria electoral "sería para cortarse las venas".



Para Tardà, a los republicanos les toca ejercer "una oposición de carácter colaborativo" -ya que han perdido 13 diputados, hasta quedarse con 20, en las elecciones del 12M-, lo que pasa por "no bloquear", porque "se trata de competir y a la vez colaborar" con los socialistas.



"Autoestima y no ser sectarios ni dogmáticos. Lo tiramos hacia delante todas las izquierdas o difícilmente saldremos de esta", ha dicho Tardà en un contexto en el que "la Cataluña de los ocho millones" de habitantes, con la incorporación de nueva población inmigrante o con orígenes inmigrantes, "es muy diferente" a la de 2017.



Hace siete años "las condiciones objetivas" para el independentismo eran más favorables, mientras que ahora es momento de una "salvaguardia nacional", ha agregado Tardà, una voz con ascendencia entre la militancia.



Al tiempo, se ha mostrado en contra de que ERC vote a favor de la investidura de Carles Puigdemont -que para salir adelante requeriría de una improbable abstención socialista- bajo el argumento de que no son positivos "proyectos de tribu y para la tribu", es decir, que solo miran hacia el votante independentista.



"El republicanismo supera al nacionalismo. Tan o más importante que la soberanía nacional lo es la social", ha defendido.



En clave interna, Tardà ha pedido a la dirección del partido que no intente resolver la actual situación "con prisas" y que deje que la militancia "decida" en un congreso nacional extraordinario.



Tras anunciar Pere Aragonès que abandonará la primera línea política y preguntado sobre si cree que Oriol Junqueras debe seguir al frente de partido, ha dicho que ello "dependerá del debate ideológico" que se lleve a cabo.



Ha definido a Junqueras como "un gran capital de ERC" y una figura bien valorada por la ciudadanía, de acuerdo con las encuestas, y ha apuntado que si quiere seguir presidiendo el partido "se ha ganado el derecho" a decirlo.



Sí ha sostenido que la decisión se debe tomar pensando "en el presente y en el futuro" porque "nadie puede vivir solo del pasado". También ha apuntado que "a veces las personas son tan importantes que es necesario que no tapen al proyecto colectivo" y que "ser objeto de represión no debe ser una suerte de comodín".

