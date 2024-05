La dirección de Vox asegura que hay negociaciones con el PP para cogobernar en Sevilla

La portavoz de Vox en el Congreso y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Pepa Millán, ha asegurado este martes, pese a los desmentidos del PP, que sí hay conversaciones "bien encaminadas" con los populares para la entrada de Vox en gobierno del Ayuntamiento de Sevilla.

"La realidad es que no hay ningún acuerdo firmado, ningún pacto, pero sí hay negociaciones bien encaminadas con el PP para que en el Ayuntamiento de Sevilla exista el reflejo de lo que fue la voluntad popular de los sevillanos del 28 de mayo del año pasado", ha afirmado Millán al ser preguntada en una rueda de prensa.



Ha insistido en que la conversaciones "por su puesto" que se están centrando en que Vox forme parte del gobierno municipal de la cuarta capital española por población, porque "es la posición" que, según ha recalcado, le otorgaron los ciudadanos en las urnas.



El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, aseguró este lunes que no hay abierta ninguna negociación en el Ayuntamiento de Sevilla para la entrada de Vox en el ejecutivo local.



En un comunicado, Repullo afirmó que "ni la dirección nacional de mi partido, ni la dirección autonómica, ni tampoco el equipo del Ayuntamiento de Sevilla han abierto ningún tipo de negociación".



Lo que está haciendo el PP-A es "trabajar para hacer la ciudad que los sevillanos quieren y necesitan" porque, en su opinión, el Ayuntamiento de Sevilla tiene un gobierno "que aporta seguridad y que trabaja diariamente por el interés general de todos los sevillanos".



En el mismo sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, señaló al ser preguntado en Granada que no le consta que se hayan producido contactos.



Tras los comicios municipales, José Luis Sanz (PP) accedió a la Alcaldía de Sevilla. Desde entonces gobierna sin mayoría absoluta, con unos presupuestos prorrogados.

