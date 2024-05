Puigdemont tacha de "incoherentes" las críticas del PSOE a su intención de formar Govern

El candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tachado de "incoherentes" y "extrañas" las críticas del PSOE a su voluntad de intentar formar Govern en Cataluña tras el 12M y ha recordado a los socialistas que Pedro Sánchez tampoco ganó las elecciones generales ni Jaume Collboni las municipales.



"Discutir la legitimidad de que ahora en Cataluña se pueda hacer lo mismo me parece muy incoherente y extraño, puestos a dar calificativos. Todo el mundo tiene derecho a intentar formar Govern si cree que puede reunir un apoyo parlamentario que lo permita. Descalificarlo de entrada, sobre todo por parte de los que se han beneficiado siempre de este juego y consideran que criticarlo es no reconocer la legitimidad del gobierno resultante, es un error", ha asegurado en un mensaje en X.



Ayer lunes, Puigdemont anunció su intención de presentarse a la investidura en el Parlament al considerar que está en condiciones de lograr una mayoría "más amplia" que el candidato del PSC, Salvador Illa.



El PSC ganó las elecciones del domingo con 42 escaños y JxCat quedó en segunda posición con 35, mientras que ERC quedó relegada a la tercera posición con 20 asientos en la cámara catalana, un Parlament en el que el independentismo ha perdido la mayoría absoluta.



Puigdemont ha recordado que, en 2006, Artur Mas ganó las elecciones con 48 diputados, seis más de los que ha obtenido el PSC en estos comicios, y no gobernó, y ha señalado que tanto Sánchez como Collboni gobiernan en minoría en el Gobierno y en el Ayuntamiento de Barcelona.

