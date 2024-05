Los investigados por Tsunami denuncian que se use el terrorismo para frenar la amnistía

Los investigados en la causa de Tsunami Democràtic, entre los que se encuentra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, han denunciado que se use "la acusación de terrorismo, que es arbitraria, para impedir la vía que abre la amnistía para resarcir parte de la represión sufrida".



Así lo han expresado en un comunicado este martes los investigados en la causa, donde además de Puigdemont también está su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el diputado en el Parlament Rubén Wagensberg o el periodista Jesús Rodríguez, entre otros.



La carta también cuenta con el apoyo de los partidos independentistas -JxCat, ERC, la CUP- y de Òmnium Cultural.



Los investigados denuncian que se enfrentan a una "causa política por parte de unos tribunales que no son competentes ni tampoco imparciales", y que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo "se alinean con la extrema derecha para deslegitimar una ley".



Además, señalan que la amnistía "cumple los estándares internacionales, tal como ha confirmado la comisión de Venecia".



"Por eso se usa la acusación de terrorismo, que es arbitraria, para impedir la vía que abre la amnistía para resarcir parte de la represión sufrida", han manifestado.



Los firmantes del comunicado también han manifestado que al "uso fraudulento del delito de terrorismo" se suman "años de investigaciones secretas, infiltraciones policiales en el tejido asociativo o el espionaje ilegal con Pegasus a políticos, activistas, periodistas y abogados en Cataluña".



"Ante esta situación y la indefensión jurídica que provoca, queremos hacer valer las garantías de nuestros derechos, actualmente amenazados, que cualquier estado de derecho debería de asegurar en un sistema democrático", han asegurado.



Los firmantes subrayan que la movilización vinculada a Tsunami Democràtic fue "la respuesta de miles de ciudades de Cataluña que en otoño de 2019 ejercieron derechos fundamentales para protestar, en el marco de la acción no violenta" contra la sentencia condenatoria a los líderes del 'procés'.



El encarcelamiento de los líderes del 'procés' "fue denunciado por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y las principales organizaciones internacionales de Derechos Humanos".



Además, ha recordado que el Gobierno tuvo "que conceder los indultos a los presos políticos; las Cortes españolas reformaron el Código Penal eliminando el delito de sedición y ahora la amnistía está en fase de tramitación parlamentaria".

