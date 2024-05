Recomendaciones del Gobierno a navegantes para evitar riesgos por interacciones con orcas

Tras el reciente hundimiento de un barco por la presencia de orcas en el estrecho de Gibraltar, el Gobierno ha aprovechado para recordar las recomendaciones que deben seguir los navegantes en caso de avistamiento o interacción con esos animales en el Atlántico, y evitar así problemas de seguridad.



El objetivo es "evitar o minimizar los riesgos para los tripulantes, las embarcaciones, la navegación y los propios cetáceos" en caso de encuentro de unos y otros, asegura el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), en un comunicado publicado este martes.



No detener la embarcación, navegar hacia la costa y evitar navegar en zonas con alta probabilidad de presencia de estos animales, son algunas de las indicaciones, avaladas en el taller internacional sobre las orcas.



El Miteco, por medio de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma), a través de la Dirección General de la Marina Mercante, ofrecen en la nota una serie de recomendaciones y pautas para los navegantes.



Dichas recomendaciones fueron avaladas en el taller internacional sobre la orca celebrado en Madrid el pasado febrero a propuesta del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (CBI).



En el mismo participaron expertos en orcas, procedentes de diferentes países y gestores de los gobiernos de España, Portugal y Marruecos.



Sus conclusiones e indicaciones han sido integradas en un informe presentado en el Comité Científico de la CBI en abril, que se hará público a finales de mayo.



Las recomendaciones aplican todo el año, pero se deben extremar durante los meses de abril a agosto en la zona delimitada del Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar, por ser zona de alta probabilidad de presencia de orcas, especialmente esos meses.



La conclusión principal es que esas interacciones entre las orcas y las embarcaciones "no son agresivas, sino que están más relacionadas con un comportamiento de juego o socialización que de agresión".



Por lo tanto, el uso de términos como "ataque" para describir estos encuentros es inapropiado e infundado y no debe aplicarse.



Entre las recomendaciones, cabría destacar las siguientes:



En caso de interacción, tanto si se trata de una embarcación a motor como de una embarcación a vela, no detener la embarcación y navegar hacia la costa, a aguas menos profundas.



No navegar en la zona delimitada del Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar indicada durante los meses de abril a agosto, y navegar lo más próximo posible a la costa dentro de los límites de seguridad.



Evitar que las personas a bordo se acerquen a las bandas, procurando que se sitúen en lugares que proporcionen la mayor protección posible ante eventuales movimientos bruscos que pudieran ocasionar lesiones o la caída al mar y frente a golpes provocados por el repentino desplazamiento de elementos móviles.



También evitar la realización de conductas y medidas disuasorias que puedan causar muerte, daño, molestia o inquietud a los cetáceos y notificar el avistamiento o la interacción con cetáceos al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) más próximo a través de los correspondientes canales de VHF (canal 16 o canal de trabajo), conforme a las instrucciones de notificación establecidas a este efecto.



Además, el Mitma establece que todo navegante que observe la presencia de orcas o se vea envuelto en cualquier tipo de interacción, deberá notificar el suceso a la mayor brevedad posible al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) más próximo aportando en la medida de lo posible, cuantos datos pueda facilitar del formulario disponible en su web, así como cualquier otra información que se considere de interés.



Solicita también que siempre que no suponga un peligro para los tripulantes o el animal, se realicen fotografías de los ejemplares de orca involucrados para tener un mejor registro e identificación de estos cetáceos, debiendo enviarlas al correo electrónico que facilite el Centro de Coordinación de Salvamento.



Estas recomendaciones se encuentran publicadas en las páginas web de ambos ministerios y en la de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. También se difunden durante la campaña de verano en redes sociales con la etiqueta #SeguridadNautica.



Además, durante los meses de abril a agosto, el CCS CÁDIZ y el CCS TARIFA difundirán radio-avisos náuticos advirtiendo acerca de las recomendaciones en la navegación, las pautas a seguir en caso de interacción con orcas y de la información a facilitar sobre tales episodios.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es