Medina Azahara actuará en el Icónica Santa Lucía Fest. La banda más longeva de la historia del Rock Andaluz compartirá escenario con los no menos míticos Raimundo Amador y Gipsy Kings.

La cita, en la imponente Plaza de España de Sevilla, es el próximo día 6 de julio de 2024.

Manuel Martínez, líder y vocalista de Medina Azahara, contesta las preguntas de la redacción de Viva Sevilla.

Llegareis a Sevilla para presentar en directo un nuevo álbum de estudio, El Sueño Eterno, dentro del Icónica Santalucía Sevilla Fest. ¿Qué sensaciones tenéis ante este reto ante el público sevillano y en un entorno tan especial como La Plaza de España?

El público de Sevilla siempre nos trata con respecto igual que nosotros como banda de rock lo hacemos hacia ellos, presentaremos nuestro nuevo álbum, pero sin olvidarnos de algunos temas importantes de anteriores trabajos, el entorno es único y la verdad estamos deseando estar allí ojalá sea una noche mágica y especial como deseamos.

24 temas inéditos en un doble disco realmente espectacular. ¿Se puede decir que es la obra cumbre, después de varias décadas de carrera musical, de Medina Azahara?

La verdad que es un trabajo muy bien hecho con unas canciones espectaculares y además hecho en un momento muy especial para nosotros, cuando todo el mundo trata de ahorrar en tiempo y sacan una canción, nosotros sacamos este trabajo, pero no hay que olvidar que la compañía también apuesta fuerte, y cuando se lo proponemos en vez de llevarse las manos a la cabeza, nos dice “adelante”, pero la obra cumbre creo que será el próximo, no queremos conformarnos con lo hecho, si no con lo que venga.

Es evidente que el Rock Andaluz sigue vivo y en gran parte por vuestra gran aportación, pero, según su experiencia y sabiduría, ¿En qué estado de salud se encuentra, hay nuevas bandas en la actualidad que hacen que este estilo, tan nuestro, continúe siendo importante en el panorama musical?

El rock andaluz sigue vivo, aunque haya gente que piense que está apagado, para muestra nuestro último trabajo. Es verdad que hay mucha prensa que quiere acabar con él, pero hay muchas nuevas bandas que trabajan para que no sea así, y nosotros capitaneando esa nave, que sigue lenta, pero con paso firme, seguimos trabajando y sacando discos después de cuarenta y cuatro años.

Compartirán la noche con Gipsy Kings y Raimundo Amador, dos iconos de la música. ¿Qué nos puede contar de estos artistas?

Estamos contentos por compartir escenario con estos artistazos, será una noche maravillosa, de Gipsy King sé lo que he oído de ellos, me parecen unos artistas únicos, y de Raimundo qué se puede decir que no se haya dicho ya, es único con su guitarra en las manos, y lleva así toda una vida, ¡un artistazo!

En vuestro anterior trabajo discográfico, Llegó el Día, hacéis un homenaje a Triana. Grupo legendario, y que junto con Medina Azahara son las bandas más influyentes en toda la historia del rock andaluz. ¿Porqué os decidisteis a hacer este disco?

Surgió de una forma inesperada, todo empezó en la pandemia: desde nuestras casas grabábamos canciones, tanto nuestras como de otros artistas, para subirlas a las redes y que la gente tuviera algo para pasar los días e hicimos Llego El Día, de Triana, y así más o menos empezó todo. Después todo se fue haciendo más grande. El disco, la gira, todo fue un éxito.

¿Cuáles son los planes a medio plazo de la banda? ¿Habrá gira este verano, hay más discos en mente?

Los planes son seguir presentando El Sueño Eterno, nuestro nuevo trabajo por todos lados, dentro de la gira de el mismo nombre, y poder tocar muchos días este año. En nuestra mente siempre está sacar nuevos discos mientras la mente y la salud nos respete, ojalá el próximo sea esa obra que nos queda por hacer.

¿Qué mensaje le enviaría al público sevillano ante este inminente concierto “Icónico”?

El mensaje es claro, ¡no podéis faltar! Pero sobre todo que estamos seguros que lo van a pasar genial con cada uno de los artistas que vamos a estar esa noche, así que los esperamos para divertirnos con ellos.

Las entradas para este concierto histórico están disponibles en este enlace:

https://landing.entradasatualcance.com/iconica-sevilla-fest/medina-azahara/

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es