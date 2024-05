Sanidad confirma que en 2025 se empezarán a financiar gafas y lentillas

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que su Ministerio "trabaja" para que las gafas y las lentillas formen parte de la cartera de servicios en 2025, de forma que se financien "y no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir".



En declaraciones a los medios tras inaugurar el I Foro de Salud Pública: Una sanidad a futuro, organizado por la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa), la titular de Sanidad ha añadido que se trata de una medida igualitaria para que gafas y lentillas sean accesibles a vulnerables y familias para las que esta compra pueda suponer un gasto accesorio, "viendo así mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual".



"Creo que esto es algo en lo que estamos de acuerdo desde el punto de vista social y político. No puede ser que el sistema de salud visual o bucodental no esté incluido en el Sistema Nacional de Salud y vamos a trabajar firmemente para que sea una realidad en 2025", ha añadido.

