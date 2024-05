Vox matiza que no hay "pacto firmado" pero sí negociaciones con el Gobierno de Sanz

"No hay ningún pacto firmado, sí hay negociaciones que van por buen camino y ningún proceso electoral va a condicionar ningún proceso de negociación en ciernes". Así se ha pronunciado la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, sobre el posible acuerdo que incluiría su entrada con sus tres concejales en el Gobierno municipal de José Luis Sanz, que está en minoría y que le permitiría dar estabilidad a lo que resta del mandado.

Peláez no ha ofrecido muchos detalles de las negociaciones ni si se está liderando a nivel municipal o estatal, centrándose únicamente en confirmar la existencia de negociaciones entre Vox y PP y que "van en buen camino", apuntando que está orientado a dar estabilidad al Gobierno municipal. "Lo hemos dicho desde el principio, el PP no tiene una mayoría que de estabilidad", insistiendo en que es el alcalde el que "tiene que decidir" para aplicar las políticas "que necesita Sevilla".

"No hay ningún pacto y sí hay negociaciones", insistía Peláez, destacando especialmente que no están condicionadas por ningún proceso electoral, como apunta Diario de Sevilla en la información que publica hoy, pero sí ha apuntando que "van en buena dirección" las informaciones que apuntan a la entrada de los concejales del PP en el Gobierno municipal.

Por su parte, desde el Partido Popular andaluz han comunicado que "ni la dirección nacional del PP, ni la dirección autonómica del PP de Andalucía, ni el PP de Sevilla ni el Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla han mantenido ninguna reunión con Vox. No existe ningún pacto y no existe ningún texto de un acuerdo que no existe".

De igual forma, han defendido que "el Ayuntamiento de Sevilla tiene un gobierno que aporta seguridad y que trabaja por el interés general".

