Ciudadanos se volverá a presentar en futuras elecciones tras quedar fuera del Parlament

El candidato a la Generalitat de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha asegurado este domingo que la formación se volverá a presentar a las elecciones catalanas, pese a no haber obtenido representación tras el 12M.



Así lo ha dicho Carrizosa en una rueda de prensa para valorar los resultados de las elecciones catalanas donde ha estado acompañado por miembros de la formación.



Con casi el 99 % de los votos escrutados, la candidatura que encabezaba Carlos Carrizosa ha obtenido el 0,7 % de los votos, casi cinco puntos menos que en las elecciones catalanas de 2021, cuando obtuvo 6 diputados.



Sin embargo, el candidato ha apuntado que con la nueva composición del Parlament "puede haber una repetición electoral", y, en este caso, "Ciudadanos estará ahí".



Con este resultado, Ciudadanos confirma los augurios de todos los sondeos y consolida una tendencia a la baja, que comenzó tras las elecciones al Congreso de los Diputados de noviembre de 2019, desapareciendo también de la institución que los vio nacer.



Para Carrizosa, el resultado de estas elecciones "cierra un ciclo", y "la vuelta a empezar" serán las elecciones europeas del próximo 9 de junio.



"Nadie en España ha salido de un parlamento y ha vuelto a entrar, pero nosotros lo vamos a hacer", ha declarado confiado.



Lejos de mostrarse abatido por el resultado, el candidato ha asegurado que en CS "están muy orgullosos" con lo que han hecho y con la trayectoria del partido. "Vamos con la cabeza muy alta a todas partes. Estamos limpios y muy contentos".



Por eso, Carrizosa ha querido hacer balance de los logros de CS en Cataluña: "Hemos emancipado a la Cataluña real que no había aflorado hasta que salió Ciudadanos, hemos sido el fusible del procés y hemos evitado que saltaran los plomos de la sociedad catalana".



Asimismo, ha felicitado al candidato del PSC, Salvador Illa, por haber ganado las elecciones, pero ha achacado a los socialistas que "no hayan hecho" todos los cambios que ha atribuido a CS.



"Tenemos un espacio político muy bien delimitado en la política europea, y estos 18 años que hemos trabajado en Cataluña han valido la pena para CS y para la sociedad catalana", ha apuntado.



El candidato naranja ha avanzado que mañana la dirección autonómica y la dirección nacional celebrarán reuniones para valorar los resultados y seguir defendiendo el proyecto.



Respecto a su continuidad al frente del partido ha dicho: "Yo estaré donde mis compañeros digan que esté".

