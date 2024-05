Garriga (Vox) espera una "una movilización histórica" de los que se sienten "defraudados"

El candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, ha llamado este domingo a "una movilización histórica", y ha animado a participar a los que "se sienten abandonados y defraudados" por unos políticos que no atienden "sus verdaderas preocupaciones".



Tras votar sobre las 11:00 horas en el Centre Cívic Vil·la Florida de Barcelona, Garriga ha manifestado que "los catalanes tienen la oportunidad de revertir todas esas políticas de partidos separatistas, de partidos socialistas", a quienes ha acusado de "condenar" a los ciudadanos "a la Cataluña actual".



"Los catalanes van a aprovechar esta gran oportunidad este 12 de mayo: muchos de ellos se sienten abandonados, muchos de ellos se sienten defraudados por unos políticos que durante mucho tiempo no han atendido sus verdaderas preocupaciones", ha manifestado.



Además, ha deseado que la jornada electoral "se celebre con absoluta normalidad", y que a partir de mañana "independientemente del resultado, que seguro que será bueno para Cataluña", seguirán trabajando "con la misma determinación, con la misma ilusión y con el mismo compromiso".



Sobre los problemas en la red ferroviaria catalana, ha manifestado que evidencian que Cataluña "tiene un grave problema de inseguridad", que llevan "denunciando desde hace mucho tiempo".



"Cuando no es el robo de cobre es el atraco a la gente joven, son las ocupaciones", ha manifestado Garriga.

