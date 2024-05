El campeón festeja su título con una goleada ante un ya Granada descendido

El Real Madrid festejó el flamante campeonato de liga alcanzado la pasada jornada con una goleada este sábado por 0-4 en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada, ya descendido de forma matemática a Segunda División antes del comienzo del partido.



Dos chispazos de calidad de Fran García y del turco Arda Guler sirvieron para adelantar al Real Madrid en un primer tiempo igualado y sin apenas ocasiones, mientras que en la segunda mitad, que fue de absoluto trámite, los visitantes ampliaron su ventaja con un doblete de Brahim Díaz, el mejor de su equipo en un partido muy serio, solvente y efectivo de los blancos -esta vez de azul marino-.



Con un once nuevo respecto al pasado partido ante el Bayern Munich, en el que solo repitió el central alemán Antonio Rudiger, el Real Madrid salió perezoso ante un Granada valiente e impetuoso que jugó en los primeros minutos en el campo del equipo blanco, que mostró problemas para tener el balón en su poder.



El equipo de Carlo Ancelotti equilibró el dominio a partir de hacerse con la posesión del balón, aunque sin llegadas peligrosas para ningún contendiente en un insulso primer cuarto de hora.



Las dos primeras llegadas finalizadas fueron del Granada, con un cabezazo fuera del argentino Lucas Boyé y otro testarazo del uruguayo Bruno Méndez que obligó a estirarse al meta belga Thibout Courtois para mandar el balón a córner.



El juego plano y sin profundidad de ambos equipos daba poca oportunidad a los acercamientos peligrosos. La primera llegada del Real Madrid, en el minuto 23, fue una contra bien llevada pero mal cerrada por el turco Arda Guler.



Teniendo en cuenta el potencial de ambos equipos y dentro de la igualdad, estaba algo mejor el Granada y Courtois volvió a aparecer poco después en un remate sobre su propia meta del francés Eduardo Camavinga.



Asomaba el descanso con el 0-0 inicial cuando marcó el Real Madrid, en el minuto 38 y en su primera oportunidad clara, por mediación de Fran García, que remató libre de marca en el segundo palo un envío del malagueño Brahim Díaz.



Repitió eficacia el conjunto madridista en el añadido del primer tiempo con una larga jugada combinativa que acabó con un envío de Fran García y remate a gol para el 0-2 de Arda Guler.



Por si había alguna duda sobre el triunfo blanco, Brahim se encargó de disiparla nada más comenzar el segundo tiempo al marcar el 0-3 en una jugada individual.



El Granada no bajó los brazos y el albanés Myrto Uzuni dispuso de una clara ocasión, en la que remató fatal y ello le impidió firmar el gol de la honrilla. Antes de la hora de juego marcó el 0-4 Brahim tras una buena combinación con el croata Luka Modric ante la pasividad de la zaga local.



El partido se convirtió hasta el final en un querer y no poder del Granada y un esperar que pasaran los minutos por parte del Real Madrid, que, pese a jugar relajado y con el freno de mano echado, daba la sensación de poder ampliar su renta en cualquier momento.



Ancelotti sólo hizo dos cambios durante el partido: en el minuto 70 entraron Nacho Fernández y el alemán Toni Kroos por Rudiger y un ovacionado Modric.



En el tramo final el portero argentino Augusto Batalla evitó que Joselu Mato marcara el quinto gol madridista en un par de ocasiones y Brahim rozó el triplete en su enésima jugada individual.



- Ficha técnica:



0 - Granada: Batalla; Bruno Méndez (Ricard, m.74), Piatkowski, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Sergio Ruiz (Hongla, m.53), Gumbau (Gonzalo Villar, m.53), Pellistri, Jozwiak (Callejón, m.46), Uzuni (Melendo, m.81), Lucas Boyé.



4 - Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rudiger (Nacho, m.70), Fran García, Camavinga, Modric (Kroos, m.70), Ceballos, Brahim, Arda Guler, Joselu.



Goles: 0-1, M.38: Fran García. 0-2, M.46+: Arda Guler. 0-3, M.49: Brahim. 0-4, M.58: Brahim.



Árbitro: González Fuertes (C. Asturiano). Mostró cartulina amarilla a los locales Lucas Boyé (m.25) y Gumbau (m.45).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 20.058 espectadores, según cifra oficial.

