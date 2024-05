Ricky Martin suma Sevilla a su gira mundial y actuará en el Icónica Fest el 3 de julio

El cantante puertorriqueño Ricky Martin ha incluido Sevilla en su gira 'Ricky Martin Live 2024' con un concierto que tendrá lugar el próximo 3 de julio en el marco del Icónica SantaLucía Sevilla Fest.

El festival ha informado en un comunicado de que esta incorporación cierra un cartel que estaba concretado a finales de abril, pero abre ahora una nueva ventana para disfrutar en directo a un artista que recorrerá distintos escenarios del mundo durante este año.



Con esta confirmación, el festival cierra el cartel de la edición de 2024, que comenzará el 7 de junio y terminará el 16 de julio, con la actuación de 43 artistas y grupos iconos de las músicas de todos los tiempos.



Antes de la de Ricky Martin ya fueron confirmadas las presencias de Orbital y !!! (Chk Chk Chk), que se sumaron a la fecha de Arcade Fire del 12 de julio, y El Columpio Asesino y Lin Cortés, para acompañar el 26 de junio a Vetusta Morla, con entradas para todas las citas ya a la venta.



El festival completa un cartel lleno de citas internacionales y nacionales, con el que en este 2024 se plantea alcanzar la cifra más alta de ocupación de sus conciertos, desde su creación y puesta de largo en 2021.



Mientras que en estas mismas fechas de 2023 eran 48.000 las entradas vendidas para su tercera edición (alcanzándose finalmente las 105.000 entradas), a fecha de 26 de abril eran ya más de 110.000 las que se habían adquirido, motivo por el que las previsiones de cifras para esta cuarta edición superan todas las expectativas iniciales.



Las últimas incorporaciones se suman a las ya anunciadas de Aitana, Carl Cox, Melendi, Jamie Cullum, Marta Santos, Raule, El Rollo de Scalpers by Icónica con Danna Paola, Taburete, Álvaro de Luna y la Fiesta Bresh, Marc Anthony, Tom Jones, Robe, Bigsound Sevilla con Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Ptazeta, Boris Brejcha, Vetusta Morla, Rozalén, David Bisbal, Kiko Veneno y Derby Motoreta´s Burrito Kachimba, que serán los conciertos que puedan disfrutarse en junio.



Siempre Así, Wos, Gipsy Kings, Medina Azahara, Raimundo Amador, Loreena Mckennitt, Keane, The Prodigy, Carlos Vives, The Cult, Arcade Fire, Michael Bibi, Manuel Turizo y Take That serán las citas de julio.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es