Isabel Pantoja, su 'as en la manga' para echar a Junko de su piso

Dispuesta a sanear sus cuentas, a saldar todas sus deudas y a empezar de cero, Isabel Pantoja no solo está facturando elevadas cantidades con su exitosa gira 50 aniversario -su próximo concierto será en Zaragoza el 25 de mayo tras el aplazamiento de su show en Tenerife por motivos de salud a causa de la dolorosa enfermedad que sufre, tromboflebitis- sino que además ha puesto en venta todas sus propiedades.

Entre ellas, el piso del sevillano barrio de Triana donde residió los últimos años de su vida Bernardo Pantoja y donde actualmente vive la viuda del hermano de la artista, Junko. Y aunque en un primer momento, tras el fallecimiento del padre de Anabel el 25 de noviembre de 2022, se mostró paciente y le dio un plazo para que encontrase un nuevo lugar en el que vivir, Isabel estaría a punto de pasar a la acción para que la japonesa abandone su propiedad.

Argumentando su situación de vulnerabilidad, y aconsejada por su abogada, Junko se resiste a abandonar el piso después de que en marzo la tonadillera le mandase un burofax para que o bien dejase la vivienda -y así poder venderla-, o bien la comprase ella misma. Y de no cumplir con los plazos oficiales, Pantoja estaría dispuesta a tomar medidas legales para desalojar a la viuda de Bernardo.

Dos meses después, Junko continúa en la vivienda y por el momento no tiene previsto irse de allí. Aunque las cosas podrían cambiar porque según ha revelado Antonio Rossi en 'Vamos a ver' la cantante tendría un as guardado bajo la manga que haría que la japonesa "saliese escopetada" del lugar si llegase a utilizarlo.

Sin entrar en detalles sobre la información que tendría Isabel sobre su cuñada, el colaborador ha asegurado que por el momento no quiere protagonizar una nueva polémica y no va a usar este as porque confía en que la japonesa haga las cosas bien y se vaya de su piso por su propia voluntad para poder ponerlo a la venta.

Una información a la que Junko ha reaccionado con total indiferencia. Muy seria e ignorando las preguntas de la prensa, la viuda de Bernardo ha dejado en el aire qué as tiene Pantoja en la manga sobre ella, evitando confirmar si finalmente ha cambiado de opinión y abandonará próximamente la vivienda.

