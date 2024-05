Universitarios de Granada se suman con una acampada al apoyo a Palestina

Universitarios de Granada se han sumado este miércoles a los actos reivindicativos en apoyo a Palestina con el inicio de una acampada en los céntricos paseíllos universitarios, una zona ajardinada del Campus de Fuentenueva.



La protesta ha sido convocada por la Asamblea de Estudiantes por Palestina de la Universidad de Granada, que a primeras horas de esta tarde empezó a instalar esta acampada indefinida.



Según informan en sus redes sociales, tanto estudiantes como profesores partidarios de la ruptura de relaciones con Israel han debatido estos días conjuntamente sobre "cómo articular una respuesta unitaria al sionismo".



La acampada, que se inició pasadas las 15:00 horas y ha tomado forma a lo largo de la tarde, se suma a otras secundadas desde hace unos días en varias universidades españolas a raíz de las protestas internacionales en apoyo a Palestina que comenzaron hace semanas en Estados Unidos y que se han ido extendiendo por otros países.



Una portavoz de la asamblea convocante ha manifestado a EFE que con esta protesta de apoyo a Palestina reivindican también que la Universidad de Granada "rompa públicamente relaciones con los once proyectos que mantiene abiertos con siete universidades del Estado de Israel", así como con las empresas que comercian armamento con aquel país.



Precisamente, el equipo de gobierno de la Universidad de Granada ha condenado este miércoles en un comunicado las "violaciones de los derechos humanos" que está sufriendo la población civil de Gaza y ha manifestado que elevará al Consejo de Gobierno la posibilidad de suspender eventualmente las relaciones académicas con universidades e instituciones de educación superior israelíes que no condenen expresamente estas agresiones.



Una vez que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se pronuncie previsiblemente mañana sobre este tema, el equipo de gobierno de la Universidad de Granada elevará al Consejo de Gobierno, para su debate y aprobación, una propuesta de declaración institucional.



La idea de los universitarios acampados, que esta tarde rondaba el medio centenar, es no asentarse permanentemente en el lugar, sino promover distintas acciones en la calle para que se les escuche. De momento, mañana jueves secundarán una marcha desde el lugar de la acampada hasta la sede del Rectorado de la Universidad de Granada.

