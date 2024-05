Recuperan restos de 49 víctimas en varias fosas comunes del cementerio de Osuna

Los restos de un total de 49 víctimas de la Guerra Civil han sido recuperados y se encuentran en proceso de identificación en los trabajos de exhumación del proyecto 'Osuna recuerda', una investigación que dirige la Universidad de Sevilla en el cementerio de esta localidad sevillana.

Este proyecto que comenzó en 2022 ha conseguido, hasta el momento, localizar cuatro fosas comunes colindantes al camposanto del municipio, de las que dos han sido excavadas, con un total de 49 víctimas recuperadas y en proceso de identificación.



Actualmente se trabaja en una tercera fosa, de la que se han exhumado de momento once cuerpos, mientras que la cuarta, localizada este año, ha sido hasta ahora protegida y dejada en reserva para su posterior excavación.



El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, acompañado del subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado este miércoles los trabajos de exhumación e identificación junto con la alcaldesa de Osuna (Sevilla), Rosario Andújar.



Fernández ha destacado que esta iniciativa pone de manifiesto la afianzada labor demócrata del Gobierno de España "por recordar nuestra historia, reflexionar sobre nuestros errores y resarcir a las víctimas".



Este proyecto, subvencionado con cerca de medio millón de euros, de los que 319.000 euros son aportados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, está financiado por el Ejecutivo central, la Junta de Andalucía y Universidad de Sevilla, con la colaboración del Ayuntamiento de Osuna y la Universidad Pablo de Olavide.



"No podemos permitir que la historia se repita, no debemos olvidar que la igualdad de derechos nos hace más libres, más grandes como sociedad y más demócratas. Avanzamos hacia un futuro donde tenemos cabida todos siempre que respetemos las reglas de un debate limpio", ha afirmado Fernández.



La Delegación del Gobierno ha recordado que cada 8 de mayo, además del día de los represaliados franquistas, se celebra la victoria definitiva de las tropas aliadas sobre los nazis, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial.

