Aitana juega al despiste en su reconciliación con Sebastián Yatra: "Me lo guardo para mí"

En vilo. Así están los incondicionales de Aitana y Sebastián Yatra desde el lanzamiento de su nueva colaboración, 'Akureyri', una preciosa balada en la que abren su corazón como nunca y se sinceran sobre sus sentimientos. Y es que cuando todo apuntaba a que la pareja se había dado una segunda oportunidad tras su ruptura el pasado noviembre, esta canción sería su preciosa manera de decirle 'adiós' a su historia de amor, confesando que a pesar de que lo suyo no funcionó su cariño, su amistad y su admiración mutua están por encima de todo lo demás.

Esta es la teoría que comparten muchos y que los artistas -siempre discretos con su vida privada- han alimentado, aunque otros -entre los que nos incluimos- apuestan porque Aitana y Yatra se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y la grabación del videoclip de 'Akureyri' en Islandia el pasado febrero (ambos compusieron el tema juntos en junio de 2023, cuando viajaron al país de las auroras boreales para celebrar el 24 cumpleaños de la catalana) fue la chispa que hizo arder de nuevo la llama del amor.

Y qué mejor prueba de que vuelven a estar juntos, ¡y más enamorados que nunca! que las recientes imágenes publicadas por la revista 'Diez minutos' paseando abrazados por las calles de Madrid, felices tras haberse dado una nueva oportunidad y dispuestos a gritar al mundo que su reconciliación es un hecho.

Sin embargo, Aitana prefiere no hablar públicamente sobre su historia de amor con Yatra, y así lo ha revelado a su llegada a Madrid tras cumplir con varios compromisos profesionales -relacionados con la promoción de 'Akureyri' en Estados Unidos.

Mientras el cantante de 'Tacones rojos' disfrutaba de la final del Mutua Madrid Open de Tenis acompañado entre otros por el modelo Jon Kortajarena, la actriz María Hervás o el exfutbolista Luis Figo, Aitana recorría con timidez el aeropuerto de Barajas jugando al despiste con su reconciliación con el colombiano: "Eso me lo guardo para mí" ha confesado con una sonrisa cuando le hemos preguntado si se han dado una segunda oportunidad.

"Le admiro un montón como artista, es el tercer tema que hacemos juntos y nos entendemos muy bien componiendo música, así que ha sido bonito poder volver a colaborar juntos" ha añadido echando balones fuera para no hablar de su relación con Sebastián. "Eso también me lo guardo para mí, gracias" ha repetido cuando le hemos insistido en su reconciliación, revelando que sea como pareja o como amigos les vamos a ver muchas más veces juntos: "Me vais a ver muchas veces cantando ya verás, este verano voy a estar cantando un montón de festivales. Ahí seguro que me ves".

