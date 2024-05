El Almería se regala una alegría en Vallecas

El Almería, descendido y sin nada en juego, ganó con un gol del hondureño Anthony 'Choco' Lozano a los treinta minutos al Rayo, que no encontró la forma de marcar gracias a la sobresaliente actuación de Luis Maximiano, que salvó a su equipo en numerosas ocasiones con paradas de mucho mérito.



El equipo vallecano saltó al césped conociendo los resultados de sus rivales directos por la permanencia y sabiendo que un triunfo le daría prácticamente la salvación por tercera temporada consecutiva. Sin embargo, los planes del Rayo no surtieron efecto porque enfrente tuvo un Almería que, desprendido de presión, hizo un partido muy serio para sumar su segunda victoria del curso.



Para afrontar el duelo, en busca de aire fresco para su ataque y, sobre todo, de nuevos recursos ofensivos tras la sequía que padecen Sergio Camello y Raúl de Tomás, Iñigo Pérez dio la alternativa por primera vez como titular a Radamel Falcao. El colombiano, como máxima referencia atacante, dio mucha movilidad a su equipo pese a estar bien custodiado por los centrales visitantes.



La primera ocasión del partido fue para el Rayo, a los 14 minutos, con un remate abajo de Álvaro García que obligó a Luis Maximiano a esforzarse al máximo para repeler el gol con una gran estirada.



El Almería, pese a no jugarse nada al estar descendido, demostró su profesionalidad jugando con mucha intensidad y encontró el premio a su atrevimiento a los treinta minutos, cuando 'Choco' Lozano aprovechó un fallo garrafal de Pep Chavarría en un saque de banda para recoger un balón de Adrián Embarba y, en el mano a mano, batir por bajo a Stole Dimitrievski.



El gol sentó como un mazazo al Rayo, al que le costó unos minutos recomponerse del golpe hasta poder empatar en el minuto cuarenta con un remate a la media vuelta desde la frontal de Falcao que despejó a córner Maximiano.



En la segunda parte, tras el descanso, el Rayo siguió dominando el juego, sometiendo incluso por momentos a su rival en ataque, pero el Almería, bien plantado sobre el césped, supo sufrir con Chumi y César Montes liderando la defensa franjirroja.



Iñigo Pérez, viendo que su equipo estaba atascado en ataque, movió sus fichas y dio entrada a Randy Nteka, Jorge de Frutos y Raúl de Tomás, en busca de nuevas variantes que le vinieron bien aunque sin el premio del gol, en parte porque Maximiano se mostró soberbio en sus intervenciones.



El guardameta portugués fue desbaratando con mucho acierto todas las llegadas del Rayo, que fueron numerosas, siendo dos muy claras un par de remates de Raúl de Tomás en el área pequeña prácticamente en el mano a mano.



El Almería, que durante la segunda parte renunció al ataque, se limitó a defender y las escasas jugadas ofensivas que tuvo fueron acciones a la contra, vivió los últimos minutos metido en su área.



La última ocasión, con el tiempo ya cumplido incluso, fue con un disparo de falta del caboverdiano Bebé que Maximiano despejó cuando el balón iba a gol.



Con este resultado el Rayo se mantiene con 34 puntos en la clasificación, ocho por encima del descenso, mientras que el Almería, con 17, sigue colista y ya descendió la pasada jornada. EFE



Ficha técnica:



0 - Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu (Crespo, m.80), Mumin, Lejeune, Pep Chavarría; Óscar Valentín, Unai López (Raúl de Tomás, m.66); Isi (De Frutos, m.59), Trejo, Álvaro García (Bebé, m.80); y Falcao (Nteka, m.59).



1 - Almería: Maximiano; Pubill, Chumi, César Montes, Centelles; Marcos Peña, Edgar (Melero, m.83), Arribas (Baba, m.82), Embarba; Baptistao (Alex Pozo, m.72) y Choco Lozano (Luis Suárez, m.75).



Goles: 0-1: M.30 'Choco' Lozano.



Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité extremeño). Amonestó a Falcao (m.26), Mumin (82) y Trejo (90), del Rayo; y a Marcos Peña (79) y Montes (90+4), del Almería.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga EA Sports, disputado en el Estadio de Vallecas ante 10.864 espectadores.

