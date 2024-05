El Gobierno pide al PP diálogo para modificar leyes de memoria criticadas por la ONU

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido este domingo al Partido Popular que actúe para cambiar las leyes relacionadas con la memoria democrática de tres comunidades donde gobierna con Vox y que la ONU advierte vulneran los derechos humanos.



"Yo apelo al señor (Alberto Núñez) Feijóo que diga claramente si está o no con las Naciones Unidas, si defiende o no los derechos humanos", ha señalado el ministro, que ha participado en los actos de recuerdo de la liberación, hace 79 años, del antiguo campo de exterminio nazi de Mauthausen, en Austria, junto al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.



En este escenario, Torres ha pedido al líder del PP que "llame al orden a sus presidentes autonómicos" que, según ha dicho, están "pagando un alto precio por pactar con Vox".



Tres relatores independientes de la ONU han pedido al Gobierno español que adopte "todas las medidas necesarias" en relación con las llamadas "leyes de la concordia", impulsadas por el PP y Vox en Castilla y León y Comunidad Valenciana, y la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón, para garantizar "la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de los derechos humanos".



"¿Está de acuerdo en que esto no vuelva a ocurrir nunca más?", ha planeado el ministro Torres al líder de la oposición, en relación a lo ocurrido en Mauthausen, donde murieron asesinadas unas 100.000 personas entre 1938 y 1945, entre ellas, unos 4.500 republicanos españoles.



Unos 7.000 republicanos fueron deportados a este lugar, situado en la región austríaca de la Alta Austria, tras ser detenidos en la Francia ocupada por los nazis después de la Guerra Civil española.



"¿Qué le parece (a Feijóo) que las Cortes de Aragón hayan eliminado una disposición que homenajea a los hombres y mujeres de Aragón que perdieron la vida los campos de concentración?", ha añadido el ministro.



En ese sentido, Torres ha reiterado que el Gobierno comunicará la semana que viene a las Cortes de Aragón y al Ejecutivo autonómico la aplicación del artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, un mecanismo que los emplaza a un diálogo bilateral para que ese texto se modifique atendiendo a lo que dicen los relatores de la ONU.



"Si el Gobierno de Aragón no se quiere sentar o simplemente nos dice que no, los siguientes pasos es ir al Tribunal Constitucional", advirtió el ministro.



El presidente de Aragón, Jorge Azcón, explicó el pasado jueves que su Ejecutivo, tras la derogación de la ley de memoria democrática, trababa ahora en "un plan de concordia".



Con todo, Torres ha confiado en que esos Gobiernos autonómicos "corrijan el camino, regresen a la senda de los derechos humanos, condenen la dictadura (franquista) y dejen de blanquear esta dictadura, uniéndola con una etapa democrática como fue la Segunda República".



El responsable de Memoria Democrática ha pedido "no olvidar" los campos de concentración, como el de Mauthausen, y las cámaras de gas, la muerte por inanición y torturas" porque si no hay riesgo de repetirlo, ha dicho.



Por ello, ha dicho que recuperar la senda del diálogo "sería no solo deseable, sino absolutamente necesario", y aseguró que para ello es fundamental el papel del Partido Popular.



Por ello, ha solicitado a Feijóo que asuma que está en la oposición "porque las reglas parlamentarias así lo han decidido y, por tanto, que ejerza su responsabilidad".

