Quique: "Estoy muy feliz en el Sevilla, pero hay que tomar decisiones al final, en frío"

El entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, afirmó sobre su futuro antes del duelo andaluz de este domingo contra el Granada, con el equipo salvado virtualmente, que está "muy feliz en Sevilla y en el Sevilla, pero hay que dejar que las mentales se relajen para pensar las cosas bien" y decidir ambas partes "en frío", al final del curso.



"No hay más futuro que ése, dejar que la temporada acabe y que todas las partes puedan pensar desde la libertad. Aquí, a veces, se han tomado decisiones últimamente desde la productividad o el éxito último, y eso a mí no me va. Me va el convencimiento propio y del club. A veces parece que sólo existe una parte, pero hay dos. Estoy muy a gusto; es un club maravilloso, unos jugadores espléndidos, una dirección muy atenta y con ganas de hacer las cosas bien",´dijo el madrileño.



El técnico incidió este viernes en rueda de prensa, en relación con su continuidad o no en el banquillo sevillista, en que "cuando estás en mitad de la batalla, uno no tiene la claridad que tiene cuando descanso", y añadió: "en caliente, después de tres victorias, es muy fácil, pero eso no vale".



"Yo sigo con la misma intensidad y con la misma duda ante cada partido que hace cinco meses, porque cada partido hay que ganarlo. En medio del recorrido hay que enfocarse y cuando pase todo, pensar con la cabeza bien fría", arguyó Quique, quien destacó que el presidente, José María del Nido Carrasco, le "llama todos los días", porque ya le avisaron de que la dirección del club está muy encima "en el día a día", y le parece "perfecto".



Según el entrenador del Sevilla, en ese diálogo se centran en el presente, no en lo que vaya a pasar la próxima campaña, al tiempo que apeló a que "quedan cinco partidos y luego, desde el convencimiento (de ambas partes), se tomarán las decisiones que se tengan que tomar".



"Dentro del optimismo y la energía que tienen los chicos, al verse mejor clasificados, los vemos felices y centrados. Hemos corregido alguna cosas y trabajamos anímicamente en la idea de que no decaigan para seguir sumando", dijo.



Sobre el Granada, aseguró que "ha dado un vuelco tremendo, es de los equipos más intensos de LaLiga, tiene personalidad, mucho atrevimiento y nada que perder", y advirtió de que "sigue siendo peligrosísimo en las transiciones", juega "muy alegremente y deja muchos jugadores descolgados", por lo que el Sevilla debe evitar "dejarles correr".



También alabó a su entrenador, José Ramón Sandoval, "un tío encantador, fantástico, con frescura", al que conoce desde hace "muchos años" y que le "cae muy bien", y aseguró que "si el Granada lo hubiera encontrado antes, habría reaccionado antes".



Quique también se refirió a los jugadores de su plantilla que han jugado menos minutos, dijo que "todos los que entrenan lo hacen bien y están disponibles", y en el caso del delantero Rafa Mir reconoció que "es un chico que está teniendo mucha paciencia con las decisiones que toma su entrenador, que son muy contrarias a sus intereses".



"Está siendo respetuoso, está entrenando bien, trabaja con el resto del grupo... Está soportando una situación a la que seguramente no ha estado acostumbrado a lo largo de su carrera, pero son decisiones que toma el entrenador", arguyó el madrileño.

