Kimmich advierte de que el Real Madrid "siempre es peligroso"

El centrocampista del FC Bayern Joshua Kimmich advirtió hoy en vísperas de la semifinal de la Champions League contra el Real Madrid que el equipo merengue "siempre es peligroso", pero señaló que los bávaros tampoco necesitan "esconderse".



"Sabemos que el Real Madrid tiene mucha experiencia y que con eso ya ha ganado muchos partidos. Quizá no siempre tenían el mejor equipo, pero han avanzado porque creían en su fuerza y conocían sus cualidades" declaró Kimmich en una rueda de prensa.



Además, dijo que tienen la capacidad de "derrotar a cualquier adversario" y "recuperarse siempre", apuntó.



No obstante el FC Bayern no necesita "ocultarse" tampoco, ya que también ha tenido dos buenos partidos contra el Arselnal.



Lo que debe hacer es arriesgar y tener "el coraje de atacar" sentenció el co-capitán, aunque para el Bayern haya sido una temporada de "altibajos".



"Estoy animado. Podemos emprender el partido con confianza en nosotros mismos", aseguró.



"Tengo extremadamente muchas ganas. Creo que todos los aficionados del fútbol en Europa las tienen. Es una sensación guay jugar la semifinal contra el Real Madrid", remarcó Kimmich.



Con respecto a las tensiones entre el entrenador Thomas Tuchel y el presidente de honor del Bayern Uli Hoeneß, indicó que a los jugadores "no les afecta". "El foco está claro y hacemos bien en concentrarnos", dijo.



También tuvo palabras para su compañero de equipo Jamal Musiala, que según dijo era casi "un niño" cuando llegó al equipo y ahora ha ido "madurando humanamente" y "convirtiéndose en hombre".

