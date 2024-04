El Banco de España apuesta por impulsar la rehabilitación de vivienda

El Banco de España recomienda impulsar aún más la rehabilitación de vivienda para fomentar el sector inmobiliario en el país, junto a otras medidas como la coordinación de actuaciones entre las administraciones públicas, reforzar la seguridad jurídica y reducir la "incertidumbre regulatoria" para aumentar las inversiones y reducir riesgos.



El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante una ponencia sobre este sector dentro del Foro de Economía organizado por el Diario HOY, ha afirmado que en la actualidad existe un stock de viviendas en España que no está siendo usado, algo que ha justificado, entre otros motivos, en que "no están en condiciones de ser utilizadas".



Todo ello en un contexto en el que, a su juicio, existe una "rigidez" de la oferta debido a un reducido peso de la rehabilitación, a la aparición de usos alternativos para la vivienda, a la escasez de mano de obra pese a las cifras de desempleo, al aumento de costes y a la falta de inversiones para desarrollar suelo.



En este último caso, ha indicado, las estadísticas muestran también la clara relación en las distintas provincias del país entre los precios de la vivienda nueva y del alquiler y la disponibilidad de suelo.



Para Hernández de Cos, los datos reflejan además que la creación neta de hogares en España es "significativamente más importante" que las viviendas iniciadas o terminadas.



Por todo ello, ha opinado que el volumen de viviendas a construir en los próximos años debe ser también "importante" y en toda esta estrategia "se debe contar con la iniciativa privada, pues no puede descansar sólo en el ámbito público".



De la misma forma ha considerado "muy relevante" el incremento del sector privado institucional en el mercado del alquiler, pues la gestión no puede dejarse solo a la inversión de los hogares, sino que ha de estar profesionalizada para "dar una respuesta adecuada desde el lado de la oferta al incremento de la demanda".



En este marco ha apuntado al aumento de la población joven que accede al mercado del alquiler residencial en España.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es