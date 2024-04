El 35% de los vascos apuesta por reeditar el actual Gobierno PNV-PSE, según un sondeo

El 35 % de los vascos prefiere que se reedite el actual pacto de Gobierno que mantienen PNV y PSE-EE al frente del Ejecutivo vasco tras estas elecciones, frente a un 17 % que opta por un acuerdo entre el PNV y EH Bildu.



Así lo refleja un sondeo postelectoral publicado este viernes por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco tras efectuar 900 entrevistas telefónicas entre los pasados 22 y 23 de abril, justo después de las elecciones del pasado domingo.



Los resultados electorales otorgaron un empate a 27 escaños a PNV y EH Bildu, y 12 al PSE, lo que permite repetir la fórmula de gobierno que tienen los jeltzales y los socialistas en el Gobierno Vasco y al frente de otras instituciones como las tres diputaciones y los principales ayuntamientos, aunque también se podrían dar otros pactos con mayoría absoluta.



El 35 % de los encuestados opta por el actual pacto, frente al 17 % que preferiría que se unieran las dos fuerzas nacionalistas. Otro 10 % aboga por un acuerdo entre EH Bildu y el PSE-EE y el 38 % restante no sabe o no contesta.



La encuesta también pregunta por el comportamiento electoral y concluye que la mayoría de los votantes en estas elecciones, concretamente un 80 %, tenía claro antes de la campaña electoral que iba acudir a votar.



Un 11 % lo decidió durante la campaña, un 2 % en la jornada de reflexión y un 7 % el mismo día de las elecciones, es decir que el 20 % de los vascos tomaron la decisión de votar en las dos últimas semanas.



La opción de no votar se tomó bastante más tarde: un 53 % de los que se abstuvieron lo decidieron antes de comenzar la campaña, un 17 % durante la campaña, un 3 % en la jornada de reflexión y un 22 % el mismo día de las elecciones.



Esto significa que el 42 % de los abstencionistas optaron por no acudir a las urnas en las dos semanas anteriores a los comicios.



Por otro lado, el 60 % de los encuestados aseguran haber ido a votar con convencimiento, un 15 % lo hicieron con ciertas dudas y un 23 % porque era la opción menos mala.



Entre las personas que se abstuvieron, un 15 % afirma que, vistos los resultados, preferiría haber acudido a votar.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es