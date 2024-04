La madre del menor asesinado en Sevilla: con 16 años se es consciente de los actos

María del Carmen Jiménez, la madre del menor Jesús Rosado, asesinado en Palomares del Río (Sevilla) el 1 de noviembre de 2022, ha pedido hoy que se reforme la ley que enjuicia a menores por delitos graves ya que, como en el caso de la muerte de su hijo, "un joven con 16 o 17 años es plenamente consciente de sus actos, y debería serlo también de sus consecuencias".



Así lo ha declarado a las puertas del juzgado donde desde hoy se juzga a uno de los presuntos asesinos de su hijo, que era menor de edad cuando se produjeron los hechos, y para que el que la Fiscalía pide una condena de ocho años de internamiento en régimen cerrado por el asesinato y un robo con violencia en grado de tentativa, petición que la familia, como acusación particular, eleva a diez años.



Ante un grupo de personas que la han acompañado antes de iniciarse el juicio y, que se han concentrado con una pancarta reclamando justicia, María del Carmen Jiménez ha dicho que, a pesar de confiar en el proceso judicial, no quiere "parecer una ilusa", y espera que se demuestre "que a Jesús, nuestro hijo, un joven normal, lo asesinaron en grupo, a sangre fría y sin ningún motivo".



Ha recordado que hay cuatro menores entre los cinco implicados esa noche, y solo uno de ellos mayor de edad en la actualidad. "La justicia tiene que actuar con todo su peso", ha dicho, y asesinar a un chico "normal, que quería ser policía", no puede "salir tan barato".



Para la madre de Jesús Rosado, "un joven con 16 o 17 años es plenamente consciente de sus actos, y debería serlo también de sus consecuencias. No podemos permitir que el asesinato de nuestro hijo Jesús no sirva para nada, se quede en un sinsentido", ha señalado, para añadir que le gustaría iniciar un debate social "sobre qué está ocurriendo con nuestros jóvenes y se traslade al ámbito jurídico".



"Cada vez hay más jóvenes menores de edad implicados en delitos, con robos, con violencia, agresiones sexuales, pero se nos olvida que son mayoría los que viven una vida normal, estudian, trabajan, se divierten, como corresponde a su edad, y son justamente ellos que son mayoría los que están quedando desprotegidos a favor de los primeros", ha declarado.



Por ello, ha instado a trabajar "con todas nuestras fuerzas para que se sepa que algo debe cambiar, a nivel judicial y a nivel social, porque la desgracia que estamos sufriendo día y noche desde el primer día y el resto de nuestras vidas, por cómo arrebataron de una forma tan cruel la vida de Jesús, no debe volver a ocurrir".



La madre del joven asesinado ha recordado que mediante las redes sociales se están pidiendo apoyos para reformar la Ley del Menor. "Todo paso es importante y necesario. Tenemos que exigir que se castigue con más firmeza a los jóvenes delincuentes y que se proteja con más determinación al resto, y evitar que se conviertan en víctimas como Jesús", ha dicho.



En su opinión, "existe una falta de autoridad extraordinaria entre muchos jóvenes, falta de respeto por todo y por todos, por la propia vida ajena", y frente a esto, "seguiremos defendiendo la necesidad de una educación en valores, la introducción de medidas correctoras auténticas, serias, con un respaldo legal, desde que se detectan los primeros indicios de comportamiento indebido".



Tras agradecer el apoyo recibido a quienes han participado en la concentración y a los medios de comunicación, María del Carmen Jiménez ha accedido a la planta de los juzgados donde se celebra el juicio, que tiene previstas al menos tres sesiones, y en las que ella participa como testigo.

